Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς βραδινές ώρες της 23-10-2025 εντοπίστηκε να απορρίπτει διάφορα αντικείμενα, όπως τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα έτερου ατόμου, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε πως ο 42χρονος πρώτες πρωινές ώρες τις ιδίας ημέρας, είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

