Εύβοια: Θρήνος για τον αστυνομικό από την Ερέτρια που αυτοκτόνησε στην Αθήνα – Σε 1,5 χρόνο θα έβγαινε στην σύνταξη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικός, αυτοκτονία

Ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν οι συγγενείς και οι φίλοι του αστυνομικού που διέμενε στην Ερέτρια την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, οταν ο 55χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο σε περιοχή της Αθήνας. 

Τραγικές φιγούρες ο 20χρονος γιός του, η σύζυγός του, οι γονείς και τα αδέλφια του, όπως μεταδίδει το eviaonline. Μάλιστα, ένα εξ αυτών είναι μέλος σε άλλο σώμα ασφαλείας. Στο σπίτι στην Ερέτρια όπου μεγάλωσε σπεύδουν κοντινοί άνθρωποι στην οικογένεια για να συλλυπηθούν για τον χαμό του. Άλλωστε, όπως τόνισαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πρόσωπα που τον γνώριζαν πολύ καλά, ήταν ένας άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ αφορμή για τίποτα, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος όπως και όλη η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αρχικά δεδομένα ήταν ότι αμέσως μετά την σκοπιά που έκανε στην ΓΑΔΑ πήγε σε χώρο του μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή και αυτοκτόνησε, ωστόσο όπως φαίνεται ο αστυνομικός των ΜΑΤ έφυγε κανονικά από την υπηρεσία του και επέστρεψε στο σπίτι του στην Ερέτρια το πρωινό της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου και συνομίλησε με τους δικούς του ανθρώπους.

Έπειτα από 3 ώρες περίπου έφυγε με το ΚΤΕΛ και κατέβηκε στην Αθήνα. Το απόγευμα βρέθηκε νεκρός, καθώς αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Σημειώνεται ότι σε ενάμιση χρόνο θα έβγαινε στην σύνταξη.

Η κηδεία του πρόκειται να τελεστεί την Τετάρτη στις 10 το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ερέτρια.

14:54 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

