Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 14 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος – ΦΩΤΟ 

Ολοκληρώθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων 4 ημεδαπών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ότι οι ημεδαποί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, απόκρυψη και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, χθες (24.10.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-13 κιλά και -927- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-2- δενδρύλλια κάνναβης,

κυνηγετικό όπλο

-67- φυσίγγια

-6- κινητά τηλέφωνα

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.: