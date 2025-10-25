Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 14 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 14 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος – ΦΩΤΟ 

Ολοκληρώθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων 4 ημεδαπών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ότι οι ημεδαποί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, απόκρυψη και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, χθες (24.10.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • -13 κιλά και -927- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -2- δενδρύλλια κάνναβης,
  • κυνηγετικό όπλο
  • -67- φυσίγγια
  • -6- κινητά τηλέφωνα
  • Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Τι ζητεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Ηλεκτρική ενέργεια: Ποιο είναι το όφελος από τις εξαγωγές στο εμπορικό ισοζύγιο

Τι σημαίνει η φράση «τα πάντα ρει» και από πού προέρχεται

Κοινός κρύσταλλος αποδείχθηκε ιδανικός για τεχνολογία φωτός σε χαμηλές θερμοκρασίες – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:17 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Live το «τελευταίο χειροκρότημα» στον Διονύση Σαββόπουλο – Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία 

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον σημαντικό...
12:12 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του εμπλεκόμενου λογιστή – Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σε ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του λογιστή που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθε...
11:44 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πένθιμα εμβατήρια από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Βίντεο

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έπαιξε έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, πένθιμα εμβατήρια στη μνήμ...
11:40 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άγριος ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη – «Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού παραμένει η άτυχη 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς