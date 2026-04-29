Ηράκλειο: Στη φυλακή 63χρονος που αυνανιζόταν στην παραλία μπροστά στον κόσμο

Ένοχος κρίθηκε την Τετάρτη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ένας ο 63χρονος για την ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξε, ακόμα και μπροστά σε ανήλικο, στην παραλία του Καρτερού όπου βρίσκονταν κάποιοι λουόμενοι.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή, με το δικαστήριο να διατάσσει μερική έκτιση της ποινής, για δύο μήνες.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της. Μάλιστα η «δράση» του 63χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται να στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και να αυτοικανοποιείται, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία ενοχλημένη κάλεσε στο «100».