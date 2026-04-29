Ηράκλειο: Στη φυλακή 63χρονος που αυνανιζόταν στην παραλία μπροστά στον κόσμο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ένοχος κρίθηκε την Τετάρτη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ένας ο 63χρονος για την ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξε, ακόμα και μπροστά σε ανήλικο, στην παραλία του Καρτερού όπου βρίσκονταν κάποιοι λουόμενοι.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή, με το δικαστήριο να διατάσσει μερική έκτιση της ποινής, για δύο μήνες.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της. Μάλιστα η «δράση» του 63χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται να στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και να αυτοικανοποιείται, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία ενοχλημένη κάλεσε στο «100».

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Open Business: Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αναφέρουν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο – Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:33 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Συναγερμός στο Πήλι Εύβοιας: Εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες

Συναγερμός σήμανε στο Πήλι Ευβοίας, καθώς εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, προκαλώντας ά...
20:39 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με πατίνι

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί,...
20:10 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατέγραψε μία ακόμη διεθνή διάκρισ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς