Κώστας Καραφώτης: Ξεκινά εμφανίσεις – Πού θα απολαμβάνουμε τον τραγουδιστή

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης που αποτελέι συνώνυμο της διασκέδασης επιστρέφει σε μια μουσική σκηνή που αγαπά.

Ο Κώστας Καραφώτης από την Παρασκευή 1η Μαΐου ξεκινά τις εμφανίσεις στο “Ελλάδος Εικόνες”. Πλαισιωμένος από μια εξαιρετική ομάδα τραγουδιστών, με ένα live πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες υπόσχεται να κάνει αυτό που ξέρει καλά, να εξασφαλίζει τη διασκέδαση με τη θετική του αύρα και τη μοναδική χροιά της φωνής του.

Με την προσωπική του καλλιτεχνική σφραγίδα, κάθε βραδιά μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία.

Με σταθερή πορεία από το 2005, ο Κώστας Καραφώτης ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική φωνή και τη σκηνική του παρουσία, αποτελώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους εκπροσώπους της σύγχρονης λαϊκής σκηνής.

Σε μια μοναδική τοποθεσία με ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το «Ελλάδος Εικόνες» επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας αυθεντική ελληνική διασκέδαση με σύγχρονη αισθητική.

Έναρξη: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ημέρες εμφανίσεων: Παρασκευή & Σάββατο

Μαζί του οι: Ραφαέλα Στεφάνου, Μιχάλης Μαρίνης, Ασπασία Πολυδώρου και Χριστίνα Ξηρόκωστα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Θανάσουλας