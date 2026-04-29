Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5-3,75% – Αποχωρεί από επικεφαλής ο Πάουελ αλλά παραμένει ως διοικητής

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ίδιο επίπεδο τα επιτόκια, μεταξύ 3,5-3,75%, στην τελευταία κατά τα φαινόμενα συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Πάουελ, που συμπληρώνει οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Fed, χαιρέτισε τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας αφού λήξει η θητεία του στην προεδρία του θεσμού, στις 15 Μαΐου.

Υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει «χαμηλούς τόνους», ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του επειδή μπήκε στο αρχείο η ποινική έρευνα σε βάρος του. Όπως είπε, θέλει να παραμείνει στη Fed τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει και ο γενικός επιθεωρητής της για το θέμα της υπέρβασης κόστους στην ανακαίνιση της έδρας της.

Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο Κέβιν Γουόρς θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Πάουελ στις 15 Μαΐου. Το πρωί, μια Επιτροπή της Γερουσίας έδωσε το «πράσινο φως» για τον διορισμό του μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικάνων μελών της καθώς οι Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.