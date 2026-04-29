Σε απόγνωση οι αγρότες: Νέα αύξηση-«μαμούθ» στα λιπάσματα

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι αγρότες, λόγω των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των λιπασμάτων. Όπως υποστηρίζουν, οι ανατιμήσεις ξεπερνούν κατά πολύ την κρατική επιδότηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η επιδότηση από την Κυβέρνηση είναι 15% της τιμής του λιπάσματος. Κάτω από 15%, έχουν αυξηθεί τα γενικά λιπάσματα, που έχουν άζωτο και φώσφορο, που συμβάλλουν κυρίως στη δενδροκομία.

Όμως, τα λιπάσματα που αφορούν το καλαμπόκι και το σιτάρι, δηλαδή τα προϊόντα που τρώνε τα ζώα, αλλά και το ψωμί, έχουν αυξηθεί από 35% έως 50%, γιατί αυτά τα λιπάσματα περιέχουν αμμωνία. Αυτό συμβαίνει διότι η αμμωνία περιέχει 50% φυσικό αέριο. Και το φυσικό αέριο έχει ανατιμηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή.

Ο βασικός προμηθευτής λιπασμάτων στην Ελλάδα έδινε «τράτο», δηλαδή περιθώριο 270 ημερών πέρυσι στους αγρότες, για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Φέτος, αυτό το περιθώριο έπεσε στις 100 ημέρες.