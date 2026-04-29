Πεντάγωνο: 25 δισ. δολάρια έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – Σφοδρή αντιπαράθεση Χέγκσεθ με Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο

Για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε επίσημα στοιχεία για το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης, προκαλώντας μια θυελλώδη συνεδρίαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός

Ο Τζουλς Χερστ ΙΙΙ, ασκών καθήκοντα υφυπουργού Πολέμου (Άμυνας) για τα οικονομικά, αποκάλυψε ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών αφορά πυρομαχικά, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και την αντικατάσταση εξοπλισμού.

«Θα διαμορφώσουμε ένα συμπληρωματικό αίτημα μέσω του Λευκού Οίκου που θα κατατεθεί στο Κογκρέσο, μόλις έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση του κόστους της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Χερστ.

Σκληρή κόντρα για τη στρατηγική και τα πυρηνικά

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δέχθηκε τα πυρά του Δημοκρατικού βουλευτή Άνταμ Σμιθ, ο οποίος χαρακτήρισε «παράλογο» τον ισχυρισμό ότι η στρατηγική του Πενταγώνου βασίζεται στον ρεαλισμό.

«Ξεκινήσαμε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν για να προσπαθήσουμε να αναδιαμορφώσουμε την περιοχή», δήλωσε ο Σμιθ, προσθέτοντας: «Πού οδηγεί αυτό; Ποιο είναι το σχέδιο για την επίτευξη των στόχων μας; Είδαμε το κόστος, και το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν εκμηδενιστεί σε επίθεση των ΗΠΑ το 2025, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Σμιθ σχετικά με την αιτιολόγηση του τρέχοντος πολέμου.

«Έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτόν τον πόλεμο, όπως είπατε μόλις πριν από 60 ημέρες, επειδή το πυρηνικό όπλο αποτελούσε επικείμενη απειλή. Τώρα λέτε ότι είχε εκμηδενιστεί πλήρως;» αναρωτήθηκε ο Σμιθ.

Ο Χέγκσεθ απάντησε ότι το Ιράν «δεν είχε εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες» και διέθετε ακόμη χιλιάδες πυραύλους.

Ιστορικό αίτημα για προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων

Παρά τις επικρίσεις, ο Χέγκσεθ υπεραμύνθηκε του προτεινόμενου στρατιωτικού προϋπολογισμού για το 2027, ο οποίος ανέρχεται στο ιστορικό ύψος του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτός θα διατηρήσει «τον ισχυρότερο και ικανότερο στρατό στον κόσμο καθώς αναμετρώμαστε με ένα σύνθετο περιβάλλον απειλών σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων».

Επίσης, αντεπιτέθηκε στους επικριτές του στο Κογκρέσο.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο, είναι τα απερίσκεπτα, αδύναμα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων», τόνισε.

Η στάση της στρατιωτικής ηγεσίας

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, εξέφρασε την επιθυμία του να βαδίσει στα χνάρια του στρατηγού Τζορτζ Μάρσαλ, τονίζοντας τη σημασία του πολιτικού ελέγχου πάνω στον στρατό.

«Πασχίζω καθημερινά να μιμηθώ την ειλικρίνειά του, παραδίδοντας τα γεγονότα στους ηγέτες μας και λέγοντάς τους πάντα αυτό που πρέπει να ακούσουν, όχι πάντα αυτό που θέλουν να ακούσουν», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάικ Ρότζερς, επαίνεσε το σχέδιο Τραμπ, σημειώνοντας ότι «αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της αμερικανικής αποτροπής» και θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου των ΗΠΑ σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τα πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι δύο πλευρές διατηρούν αυτή τη στιγμή μια εύθραυστη εκεχειρία.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων από το 2003

Όταν ο Κέιν ερωτήθηκε γιατί αποσπάστηκαν αμερικανικές δυνάμεις από την Ασία -περιοχή που οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως προτεραιότητα λόγω της κινεζικής απειλής- απάντησε πως ο Τραμπ είναι αναγκασμένος να προβαίνει σε «συμβιβασμούς» κατά την ανάπτυξη στρατευμάτων.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη τριών αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, αριθμός που είχε να καταγραφεί στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

«Είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος εξετάζει πάντα προσεκτικά αυτούς τους συμβιβασμούς στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και είμαι σίγουρος ότι το έπραξε και σε αυτή την περίπτωση, με βάση τις στρατιωτικές επιλογές που παρουσιάσαμε μαζί με τους σχετικούς κινδύνους και τις συμβουλές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κέιν.

Αμφισβήτηση της στρατηγικής λογικής

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή Τζο Κόρτνεϊ.

Ο Κόρτνεϊ επεσήμανε πως η ίδια η Εθνική Στρατηγική Άμυνας της κυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, περιέγραφε το Ιράν ως «πιο αδύναμο και ευάλωτο από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες».

Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη τόσο μεγάλου αριθμού στρατευμάτων εις βάρος άλλων απειλών στερείται λογικής.

«Η κινητοποίηση τόσων στρατευμάτων για την αντιμετώπισή τους, εις βάρος άλλων απειλών, δεν συνάδει, κατά την άποψή μου, με την κοινή λογική», τόνισε.