Καιρός: Η ψυχρή εισβολή φέρνει μεταβολή του σκηνικού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Οι θερμοκρασίες σε Αθήνα και άλλες 7 περιοχές

Δήμητρα Κόκκορη

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πρωτομαγιά, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, την ενίσχυση των βορείων ανέμων και τις βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή και να περιοριστεί από το Σάββατο.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του τις εκτιμήσεις για τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν και τις βροχές που θα σημειωθούν σε 8 περιοχές της χώρας. Συνιστά προσοχή, δε, στη Θεσσαλονίκη, όπου, όπως αναφέρει το σήμα του υετού εμφανίζεται πιο έντονο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τους πίνακες, στην Αθήνα, την Πρωτομαγιά η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 11 βαθμούς Κελσίου και η μέση μέγιστη  τους 14 βαθμούς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει τα εξής:

«ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Με αφορμή τη μεταβολή του καιρού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, επιχειρούμε να δούμε όχι μόνο «τι δείχνουν» τα μοντέλα, αλλά και πώς πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά. Μέσα από χάρτες υετού, στοιχεία από το Windy και πιθανολογικά μετεωγράμματα, παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές σε 8 περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το σήμα του υετού εμφανίζεται πιο έντονο. Το άρθρο εξηγεί με απλό τρόπο γιατί μία τιμή θερμοκρασίας ή βροχής δεν αρκεί από μόνη της. Καλή Πρωτομαγιά, με σωστή ενημέρωση και λίγη… μετεωρολογική αυτοπεποίθηση!».

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

  • Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
  • Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

  • Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

  • Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

  • Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακη βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

 

