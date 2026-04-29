Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμούς στο Μενίδι – 5 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Μενίδι, ΕΛΑΣ, επιχείρηση

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, σε οικισμούς στο Μενίδι με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε 5 συλλήψεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, έπειτα από πληροφορίες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για αποθήκευση όπλων σε οικία οικισμού των Αχαρνών, διενεργήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 6 πυροβόλα όπλα (4 πιστόλια και 2 περίστροφα)
  • 2 κυνηγετικές καραμπίνες
  • 2 αεροβόλα πιστόλια
  • 4 μαχαίρια
  • σιδερογροθιά
  • 6 σπρέι πιπεριού
  • 230 φυσίγγια.

Επιπλέον, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Μενίδι, ΕΛΑΣ, επιχείρηση Μενίδι, ΕΛΑΣ, επιχείρηση Μενίδι, ΕΛΑΣ, επιχείρηση

