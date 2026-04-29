Αλβανία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «επενδυτικής απάτης» – Call centers στα Τίρανα «ξάφριζαν» θύματα και στην Ελλάδα

Μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διαχειριζόταν ένα τεράστιο δίκτυο επενδυτικής απάτης μέσω τηλεφωνικών κέντρων στην Αλβανία εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Europol.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, η επιχείρηση —στην οποία συμμετείχαν οι αλβανικές και οι αυστριακές αρχές, καθώς πολλά θύματα εντοπίστηκαν στη Βιέννη— οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Εγκληματικά call centers με δομή… πολυεθνικής

Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε αρκετά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα, τα οποία ήταν στημένα και οργανωμένα με επαγγελματικό τρόπο, θυμίζοντας νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Υπολογίζεται ότι η συνολική οικονομική ζημία που προκάλεσαν ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η προσέλκυση των θυμάτων γινόταν αρχικά μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, τα τηλεφωνικά κέντρα χρησιμοποιούνταν για την παροχή «συμβουλών» από άτομα που προσποιούνταν τους χρηματιστές.

Στο στόχαστρο και η Ελλάδα

Η δομή της οργάνωσης ήταν εντυπωσιακή, καθώς απασχολούσε έως και 450 υπαλλήλους.

Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με κάθε ομάδα να ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύει τις αντίστοιχες εθνικές αγορές.

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνταν ήταν τα Γερμανικά, τα Αγγλικά, τα Ιταλικά, τα Ελληνικά και τα Ισπανικά.

«Όπως συνηθίζεται στις επενδυτικές απάτες, η οικειότητα της γλώσσας χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι ύποπτοι βασίστηκαν σε αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, παρουσιάζοντας ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντάς τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά», επισημαίνει η Europol.

Οι υπάλληλοι χωρίζονταν σε «πράκτορες μετατροπής» (conversion agents) για την απόκτηση πελατών και «πράκτορες διακράτησης» (retention agents) για την εξυπηρέτηση.

Οι τηλεφωνητές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, συν μια προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένο συμβόλαιο.

Η απάτη μετά την… απάτη

Εκτός από την αρχική εξαπάτηση, οι δράστες εφάρμοζαν και μια μέθοδο «επαναληπτικής απάτης». Επικοινωνούσαν ξανά με θύματα που είχαν ήδη υποστεί απώλειες, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των χρημάτων τους.

«Οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να πραγματοποιήσουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι τηλεφωνητές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρηστών και λειτουργώντας υπό ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να προβούν σε αυτή την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά», εξηγεί η Europol.

Τα θύματα αυτής της εκτεταμένης απάτης βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Καναδά και της Βρετανίας.

Οι αρχές αναμένουν ότι η πλήρης ανάλυση των κατασχεθέντων δεδομένων και της πληροφοριακής υποδομής θα αποκαλύψει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του εγκληματικού δικτύου.