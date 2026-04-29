Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατέγραψε μία ακόμη διεθνή διάκριση, καθώς τιμήθηκε με το Travellers’ Choice 2026, από τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor.

Μία διάκριση, που βασίζεται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες των ίδιων των επισκεπτών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βράβευση αυτή.

Παράλληλα, το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και στο Κυνήγι Τρούφας που διοργανώνει το Μουσείο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και τη βιωματική αξία των εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Με βάση τη βράβευση αυτή:

  • Το Μουσείο, όπως και το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα, κατατάσσονται στο κορυφαίο 10% των δραστηριοτήτων παγκοσμίως.
  • Το Μουσείο, σύμφωνα με την κατάταξη των ταξιδιωτών, κατατάσσεται στην 5ηθέση στην Ευρώπη, μεταξύ 1423 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.
  • Κατατάσσεται επίσης σύμφωνα με την κατάταξη των ταξιδιωτών, στην 1ηθέση στην Ελλάδα, μεταξύ των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση του Μουσείου στον πολιτιστικό χάρτη της περιοχής. Αποτελούν το αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης και των εργαζομένων του Μουσείου, που συνδυάζει τον σεβασμό στη φυσική κληρονομιά με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πόλου έλξης για τον θεματικό τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

