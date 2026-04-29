Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: Ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία – «Θετική» η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν την Τετάρτη μια εκτενή τηλεφωνική συνομιλία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συζήτηση διεξήχθη σε «φιλικό κλίμα».

Καταδίκη της απόπειρας δολοφονίας και Ιράν

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Πούτιν καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για το Ιράν, με τον Ρώσο Πρόεδρο να καταθέτει προτάσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Ουσάκοφ σημείωσε πως ο Πούτιν εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Εξελίξεις στο ουκρανικό

Το ζήτημα της Ουκρανίας κατείχε κεντρικό ρόλο στη συζήτηση, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εμφανίζεται αισιόδοξος για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης είναι κοντά.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση για εκεχειρία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της λεγόμενης «Ημέρας της Νίκης» στις 9 Μαΐου.

«Ο Πούτιν πρότεινε μια εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης τον Μάιο, και ο Τραμπ αντέδρασε θετικά στην πρόταση», πρόσθεσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης δεν παρέλειψε να αναφέρει στον Τραμπ πως «Η Ουκρανία καταφεύγει σε “τρομοκρατικές μεθόδους”».

Με πληροφορίες από: RIA Novosti