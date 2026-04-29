Συναγερμός στο Πήλι Εύβοιας: Εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες

Συναγερμός σήμανε στο Πήλι Ευβοίας, καθώς εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και της αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ), το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε περιοχή που ερευνάται διεξοδικά, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών αντικειμένων, σύμφωνα με το evima.gr.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.