Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ύστερα από σπασμωδικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ένας κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών (ΓΑΔΑ) το απόγευμα της Τετάρτης 29/4, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ότι το πρωί της ίδιας ημέρας, ο κρατούμενος είχε παρουσιάσει σπασμωδικό επεισόδιο, για το οποίο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και το ιατρικό προσωπικό δεν έκρινε αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα ο αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα, περί ώρα 11:50, αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς.

Κλήθηκε σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προσήλθε περί ώρα 12:20 και εξέτασε τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου περί ώρα 17:00 διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από την 25η Απριλίου 2026.