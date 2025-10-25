ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του εμπλεκόμενου λογιστή – Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σε ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του λογιστή που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την κατ’ οίκον έρευνα.

Της Άννας Κανδύλη

Ο λογιστής κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του καλείται πλέον να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα πολυτελή αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του – μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, καθώς και αποδεικτικά πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα απολογηθούν άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ενώ η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο αύριο Κυριακή. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη.

Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Την Παρασκευή, η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, κάποιοι εξ’ αυτών, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).