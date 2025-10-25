ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα ακόμη 12 συλληφθέντες – Ελεύθεροι με όρους οι 11 που απολογήθηκαν την Παρασκευή

Σήμερα απολογούνται δώδεκα ακόμη άτομα για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται –μεταξύ άλλων– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενώ την Κυριακή (26/10) αναμένεται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης: ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του και ο 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Ελεύθεροι με όρους οι 11 που απολογήθηκαν την Παρασκευή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους –κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους– αφέθηκαν οι 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, όλοι αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο, δείχνοντας προς την πλευρά των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που τους ενέπλεξαν και φέρουν την κύρια ευθύνη.

Η δικαστική απόφαση δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για τα άτομα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση και είχαν εισπράξει μικροποσά από αγροτικές επιδοτήσεις.

Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την αγροτική δραστηριότητα και ασκούσαν εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα, όπως μάγειρες, σερβιτόροι, DJ και ηλεκτρολόγοι – επαγγέλματα που αξιοποιούσε το κύκλωμα.

Οι περισσότεροι από τους σημερινούς συλληφθέντες ήταν ανάμεσα στους «πελάτες» του 38χρονου φερόμενου ως εγκεφάλου της οργάνωσης από τα Γιαννιτσά, ο οποίος τους είχε προσεγγίσει και χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση, προκειμένου να εξασφαλίζει παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο αρχηγός – πρώην υπάλληλος ΚΥΔ Γιαννιτσών

Από τη Μακεδονία έως την Κρήτη είχε εξαπλώσει τη δράση της η εγκληματική οργάνωση, η οποία για περίπου επτά χρόνια καρπωνόταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας πλαστά πιστοποιητικά. Τα συνολικά έσοδά της φαίνεται να αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Αρχηγός φέρεται να είναι ένας 38χρονος κάτοικος Γιαννιτσών, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις γνώσεις και την εμπειρία του στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων. Εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους, και τα καταχωρούσε με τους δικούς του κωδικούς taxis, προσχηματικά στο Ε9 τρίτων προσώπων, που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης είτε λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Στους φακέλους της ΑΑΔΕ εμφανίζονται ίδια διεύθυνση και τηλέφωνο να χρησιμοποιούνται από πλήθος μελών της οργάνωσης, γεγονός που δείχνει πως ο 38χρονος συντόνιζε συνολικά τη δραστηριότητα.

Βασικός ρόλος των τριών υπαρχηγών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν η διαχείριση των παράνομων εσόδων, τα οποία μοίραζαν στα μέλη με ενδιάμεσο μεταφορέα των χρημάτων τον πατέρα του αρχηγού. Ο πατέρας, αν και δεν είχε ακίνητη περιουσία, φέρεται να ήταν ο αποδέκτης των μεγαλύτερων ποσών, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε –τραπεζικά ή μέσω αναλήψεων– στους λογαριασμούς του γιου του.

Η σύζυγος του αρχηγού είχε ρόλο στη νομιμοποίηση των εσόδων, παρέχοντας τεχνική και λογιστική κάλυψη. Οι διευθύνσεις IP των υποβολών δηλώσεων ήταν δηλωμένες στο όνομά της, ενώ στους λογαριασμούς της κατατίθενταν χρήματα από συναλλαγές μεταξύ μελών και αρχηγού. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες, το ζευγάρι προχώρησε σε εικονικό διαζύγιο τον περασμένο Ιούλιο, για να αποφύγει πιθανή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ρόλο ενδιάμεσου είχε και ο υπαρχηγός από την Κρήτη. Ο 36χρονος, εργαζόμενος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, διαχειριζόταν ροές χρημάτων και υπέβαλλε δηλώσεις για λογαριασμό των μελών-«αχυρανθρώπων», χρησιμοποιώντας πλαστά πιστοποιητικά.

Πολλά μέλη υποστηρίζουν ότι ενεπλάκησαν άθελά τους.

«Είναι άλλο τι έκαναν αυτοί και άλλο τι κάναμε εμείς. Όλοι απευθύνονται σε κάποιο γραφείο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, όμως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες», δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Νικόλας Μανιακούρας.

Θύμα δηλώνει και μία 27χρονη έγκυος, η οποία καρπώθηκε από τις επιδοτήσεις 80.000 ευρώ.

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και με παρέπεμψε σε έναν λογιστή. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα του λογιστή και του μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη», ανέφερε η 27χρονη.

Την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και τα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης.

Στα πρότυπα της μαφίας το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος

Ένα δαιδαλώδες δίκτυο «ξεπλύματος» μέσω στοιχηματικών εταιρειών, πολυτελών αγορών και εικονικών διαζυγίων αποκαλύπτει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις Αρχές να φέρνουν στο φως στοιχεία που προκαλούν σοκ για τις μεθόδους και τα ποσά που διακινήθηκαν.

Ο φερόμενος ως αρχηγός εντόπιζε ανεκμετάλλευτα αγροτεμάχια και βοσκότοπους σε όλη τη χώρα. Από εκεί, το κύκλωμα υπέβαλλε ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση, τα χρήματα κατατίθενταν σε λογαριασμούς μελών ή τρίτων προσώπων που είχαν παραχωρήσει τη χρήση τους.

Ο 38χρονος συγκέντρωνε σταδιακά τα χρήματα, ζητώντας από τα μέλη να του τα επιστρέψουν είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις μετρητών. Συχνά οι δικαιούχοι έκαναν αναλήψεις από ΑΤΜ και του παρέδιδαν μετρητά.

Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, το κύκλωμα χώριζε τα ποσά σε μικρότερες καταθέσεις –συνήθως κάτω από 9.000 ευρώ– ώστε να μην ενεργοποιούνται τραπεζικά φίλτρα. Ακολουθούσαν πολλαπλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών μελών, συγγενών και συνεργατών. Τα χρήματα έτσι «διαλύονταν» σε φαινομενικά άσχετες κινήσεις, αναφερόμενες και στο κατηγορητήριο ως «δομημένες συναλλαγές».

Αφού κατακερματίζονταν, τα χρήματα διοχετεύονταν σε φαινομενικά νόμιμες δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος «νομιμοποιούνταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο στους λογαριασμούς του αρχηγού καταγράφονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρχηγικό μέλος ξέπλενε χρήματα μέσω της πολυτελούς ζωής που έκανε, με ταξίδια στις ΗΠΑ, στην Κωνσταντινούπολη και στο Ντουμπάι, καθώς και με αγορές από επώνυμες εταιρείες όπως Fendi, Prada και Gucci.

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει και επιχειρηματική βιτρίνα, με εταιρείες-«κέλυφος» που εμφάνιζαν «νόμιμες» εισπράξεις.

Για να καλύπτει την προέλευση των χρημάτων, χρησιμοποιούσε συγγενικά ή συνδεδεμένα πρόσωπα. Ο αρχηγός περνούσε στην επαγγελματική έδρα της συζύγου του πληρωμές για τις πολυτελείς αγορές του, αφού ο ίδιος δεν μπορούσε να τις δικαιολογήσει. Σε άλλη περίπτωση, προχώρησε σε εικονικό διαζύγιο ώστε να αποφύγει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Τα χρήματα που είχαν «περάσει» από όλα αυτά τα στάδια εμφανίζονταν πλέον ως «νόμιμα κέρδη» ή εισοδήματα και χρησιμοποιούνταν για αγορές οχημάτων, επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις σε κοινόχρηστους λογαριασμούς ή κάλυψη καθημερινών εξόδων όπως ενοίκια, ταξίδια και οικογενειακές δαπάνες.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα ποσά είχαν «εξαφανιστεί» λογιστικά, δηλαδή δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν άμεσα με τις ψευδείς επιδοτήσεις.