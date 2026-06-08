Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιουνίου

Το άρθρο αναφέρει τα ονόματα που γιορτάζουν στις 8 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Καλλιόπη, Ναυκράτιος και Ναυκράτης. Εστιάζει στη βιογραφία της Αγίας Καλλιόπης, η οποία έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Δεκίου, μαρτύρησε και αποκεφαλίστηκε για την ακλόνητη πίστη της στον Χριστό.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος, Ναυκράτης.
  • Η Αγία Καλλιόπη, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, αφιερώνοντας τη ζωή της στο Χριστό και τη διακονία των ασθενών.
  • Στο φοβερό διωγμό του Δεκίου, η Καλλιόπη συνελήφθη, βασανίστηκε ανελέητα και τελικά αποκεφαλίστηκε για την ηρωική της πίστη στο Χριστό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος, Ναυκράτης.

Αγία Καλλιόπη

Η Αγία Καλλιόπη, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μετά βδελυγμίας κάθε πρόταση γάμου γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό, τη διδασκαλία του Θείου Λόγου Του και τη διακονία και παραμυθία των ασθενών και πασχόντων αδελφών της. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις να την δελεάσει και να την σύρει στην ανόσια ζωή των ψυχοφθόρων ηδονών και της μισερής ειδωλολατρίας. Όμως η Αγία με ηρωική σταθερότητα, εμμονή και αγωνιστικό φρόνημα, ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό, τον μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή. Εξοργισμένος ο τύραννος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν, τη χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. Τελικά την αποκεφάλισαν χαριζόντάς της, την ουράνια και άφθαρτη δόξα

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