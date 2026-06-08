Διάσωση 103 μεταναστών σε δύο νέα περιστατικά στην Κρήτη

Δύο νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης, με συνολικά 103 άτομα να περισυλλέγονται από σκάφη της FRONTEX. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Αγίας Γαλήνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 103 άτομα διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε δύο νέα περιστατικά.
  • Το ένα περιστατικό αφορούσε 76 αλλοδαπούς σε δύο λέμβους νοτιοανατολικά της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX.
  • Στο δεύτερο περιστατικό, 27 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων από εναέριο μέσο της FRONTEX και διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης.

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Δύο ακόμη περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Απόψε περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 76 αλλοδαπούς.

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Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, έπειτα από τον αρχικό εντοπισμό τους από παραπλέον πλοίο με σημαία Γερμανίας.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό.

Σε δεύτερο περιστατικό νωρίτερα σήμερα, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 27 αλλοδαπούς επιβαίνοντες 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της δύναμης FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Συνολικά μέσα σε λίγες ώρες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης 103 άτομα.

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