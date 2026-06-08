Διάσωση 103 μεταναστών σε δύο νέα περιστατικά στην Κρήτη

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Δύο ακόμη περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Απόψε περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 76 αλλοδαπούς.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, έπειτα από τον αρχικό εντοπισμό τους από παραπλέον πλοίο με σημαία Γερμανίας.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό.

Σε δεύτερο περιστατικό νωρίτερα σήμερα, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 27 αλλοδαπούς επιβαίνοντες 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της δύναμης FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Συνολικά μέσα σε λίγες ώρες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης 103 άτομα.