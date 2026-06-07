Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 34 άτομα νότια της Γαύδου

Μία λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θάλασσα νότια της Γαύδου, περίπου 30 μίλια νοτιοδυτικά του νησιού. Εναέριο μέσο της Frontex πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή, οπότε και είδε τους παράτυπους μετανάστες, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, το ΕΚΣΕΔ κινητοποίησε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των 34 επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η επιχείρηση εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, διευκολύνοντας τόσο την προσέγγιση της λέμβου όσο και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νότιας Κρήτης, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο μεταναστευτικών ροών. Η έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Frontex, συνέβαλαν στην ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης και στη διάσωση των επιβαινόντων.