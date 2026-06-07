ΗΠΑ: 12 οι τραυματίες από πυρά σε φεστιβάλ στο Οχάιο – Δύο σε σοβαρή κατάσταση

Τουλάχιστον δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν από πυρά σε τοπικό φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο του Οχάιο, με δύο εξ αυτών να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, ενώ εκτιμούν ότι δύο άτομα άνοιξαν πυρ, πιθανόν ο ένας εναντίον του άλλου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά σε τοπικό φεστιβάλ στο Τολίντο του Οχάιο, με δύο εξ αυτών να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, ενώ κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι άνοιξαν πυρ, «πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου».
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στο διήμερο Old West End Festival, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις και να εξετάζουν βίντεο για τη σύλληψη των δραστών.

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Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο, στo Οχάιο των ΗΠΑ, σε τοπικό φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει στη σύλληψη κανενός υπόπτου.

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«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόσεφ Χέφερναν, προσθέτοντας πως δεν έχει τεθεί υπό κράτηση κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον δυο άνθρωποι άνοιξαν πυρ, διευκρίνισε. «Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου», εκτίμησε.

Το επεισόδιο καταγράφηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο προσφέρει στους επισκέπτες συναυλίες, αγορές, εκθέσεις κι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο που κατέγραψαν παρόντες με κινητά τηλέφωνα. Παρότρυναν τους πολίτες να τους κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει να συλλάβουν τους υπόπτους.

Κατά τον Νταν Γκέρκεν, αξιωματικό της αστυνομίας, τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα είκοσι. «Έχω πάει σε πολλούς τόπους εγκλημάτων, αλλά αυτό ήταν αληθινά κάτι διόλου συνηθισμένο», σημείωσε.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η πρόσβαση σε αυτά, ή η απόκτησή τους, είναι κατά κανόνα εύκολη υπόθεση. Η χώρα μετράει κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων, περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, χωρίς καν να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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