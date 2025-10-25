Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών και ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA το πρωί του Σαββάτου 25/10. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το γεγονός ότι έγινε σε μικρή ηλικία πατέρας δίχως να έχει την απαραίτητη ωριμότητα για το μεγάλωμα ενός παιδιού.

«Το θετικό είναι ότι μεγαλώνεις με το παιδί σου. Είσαι πολύ κοντά ηλικιακά κι υπάρχει κατανόηση κι ανοιχτό μυαλό, αλλά δεν είσαι ώριμος να του αφιερώσεις όλον αυτόν τον χρόνο. Οι φίλοι μου έβγαιναν κι εγώ ήμουν κοντά στο παιδί. Συναισθηματικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά όχι τόσο παρών όσο έπρεπε. Ήταν χρονιές που έπρεπε να δουλέψω σκληρά.» είπε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

«Από τότε έχουμε άριστη σχέση. Απλά αν είχες άλλη ωριμότητα κι είσαι χορτάτος, θα ήταν καλύτερα για το παιδί σου. 25 χρονών και ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός. Έχεις πολύ νοιάξιμο» αποκάλυψε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

 

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στην παράσταση «Το όνομα» στο θέατρο Αθηνά, στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Υποδύομαι τον έξυπνο καθηγητή πανεπιστήμιου που διδάσκει φιλοσοφία. Έρχεται ο άλλος ο «γιάπης» τον οποίο υποδύεται ο Κρατερός Κατσούλης, και κάνει ένα αστείο και γίνεται χαμός. Είναι ευφυέστατο έργο», είπε για την παράσταση.

Για τους «Άγαμους Θύται» ανέφερε: «Είναι πολύ βαρύ για μένα πλέον, είναι μεγάλο το σχήμα, δεν είναι ευέλικτο, δεν υπάρχουν χώροι, δεν βγαίνει η παραγωγή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο τηλεοπτικά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η τηλεόρασή με απέτρεψε κυρίως λόγω της παραγωγής».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Τι ζητεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Ηλεκτρική ενέργεια: Ποιο είναι το όφελος από τις εξαγωγές στο εμπορικό ισοζύγιο

Τι σημαίνει η φράση «τα πάντα ρει» και από πού προέρχεται

Κοινός κρύσταλλος αποδείχθηκε ιδανικός για τεχνολογία φωτός σε χαμηλές θερμοκρασίες – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:53 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Υπολοχαγός Νατάσσα: Η εκκλησία στην Αττική όπου γυρίστηκε η διάσημη σκηνή με τα πολυβόλα – Βίντεο

Η Υπολοχαγός Νατάσα προβάλλεται κάθε χρόνο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά ταυτόχρονα απο...
11:07 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό – Βίντεο

Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και ...
09:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον ...
04:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Γιατζόγλου: «Μικρή ήμουν τερατογέννημα, ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα»

Η Κατερίνα Γιατζόγλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στο Acti...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς