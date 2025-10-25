Γιώργος Τσαλίκης: «Ήμουν άρρωστος και δυσκολεύτηκα πολύ – Έκανα μια προσευχή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης

Τα 50 χρόνια του έκλεισε ο Γιώργος Τσαλίκης και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι το βράδυ της Παρασκευής 24/10, έχοντας στο πλευρό του φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο Διονύσης Σχοινάς, που ξεσήκωσε τους καλεσμένους, όπως συνηθίζει να κάνει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τους λόγους που αποφάσισε να οργανώσει το πρώτο μεγάλο πάρτι της ζωής του, αφιερώνοντάς το στον Θεό.

«Πριν από ενάμιση χρόνο ήμουν άρρωστος, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έκανα μια προσευχή και λέω “Θεούλη μου, αν στα 50 μου είμαι καλά θα κάνω το πρώτο μεγάλο πάρτι της ζωής μου, που δεν είχα κάνει ούτε πιτσιρικάς. Θέλω ο Διονύσης, που είναι ο πιο θετικός άνθρωπος, να μου πει ενώ σβήνω την τούρτα μου “Δεν μεγαλώνω” και να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν θα πιάσω μικρόφωνο», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Από μικρός τραγουδούσα για τους άλλους, έφτιαχνα τα πάρτι για τους άλλους. Ντρεπόμουν να παίρνω δώρα, ένιωθα αμηχανία, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω για να ευχαριστήσω το Θεό που με έχει υγιή», πρόσθεσχε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Αμοιβαία Κεφάλαια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές: Αυτά είναι τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη

Τεστ προσωπικότητας: Το γλυπτό από πάγο που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τις κοινωνικές σας τάσεις
περισσότερα
13:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών και ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας»

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA το πρωί του Σ...
12:53 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Υπολοχαγός Νατάσσα: Η εκκλησία στην Αττική όπου γυρίστηκε η διάσημη σκηνή με τα πολυβόλα – Βίντεο

Η Υπολοχαγός Νατάσα προβάλλεται κάθε χρόνο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά ταυτόχρονα απο...
11:07 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό – Βίντεο

Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και ...
09:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς