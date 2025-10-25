Γιώργος Τσαλίκης: «Ήμουν άρρωστος και δυσκολεύτηκα πολύ – Έκανα μια προσευχή»

Τα 50 χρόνια του έκλεισε ο Γιώργος Τσαλίκης και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι το βράδυ της Παρασκευής 24/10, έχοντας στο πλευρό του φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο Διονύσης Σχοινάς, που ξεσήκωσε τους καλεσμένους, όπως συνηθίζει να κάνει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τους λόγους που αποφάσισε να οργανώσει το πρώτο μεγάλο πάρτι της ζωής του, αφιερώνοντάς το στον Θεό.

«Πριν από ενάμιση χρόνο ήμουν άρρωστος, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έκανα μια προσευχή και λέω “Θεούλη μου, αν στα 50 μου είμαι καλά θα κάνω το πρώτο μεγάλο πάρτι της ζωής μου, που δεν είχα κάνει ούτε πιτσιρικάς. Θέλω ο Διονύσης, που είναι ο πιο θετικός άνθρωπος, να μου πει ενώ σβήνω την τούρτα μου “Δεν μεγαλώνω” και να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν θα πιάσω μικρόφωνο», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Από μικρός τραγουδούσα για τους άλλους, έφτιαχνα τα πάρτι για τους άλλους. Ντρεπόμουν να παίρνω δώρα, ένιωθα αμηχανία, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω για να ευχαριστήσω το Θεό που με έχει υγιή», πρόσθεσχε.