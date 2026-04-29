Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς πίσω από τις φοιτητικές εστίες – Οι πρώτες πληροφορίες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομικοί ΔΙΑΣ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή του Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση με την αναφορά για επεισόδιο με πυροβολισμούς πίσω από τις φοιτητικές εστίες, λίγα λεπτά πριν από τις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (29/4).

Μάρτυρες ανέφεραν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο πως είδαν ένα άτομο να κυνηγάει κάποιο άλλο πρόσωπο και να πυροβολεί εναντίον του.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου φέρεται να έγινε το συμβάν και να εντοπίσουν τυχόν κάλυκες.

Πάντως, σύμφωνα με τις πηγές, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τραυματίας στην περιοχή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

