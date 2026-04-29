Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δυο»

Η Λένα Δροσάκη μίλησε στο vidcast των Rainbow Mermaids στο YouTube για τη γέννηση του γιου της και για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, όταν γέννησε πρόωρα, στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η ηθοποιός απάντησε στις ερωτήσεις των Rainbow Mermaids μαζί με τη Μαριάννα Τουμασάτου, με την οποία συνεργάστηκε φέτος στο θέατρο. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη ζωή τους και για γεγονότα που αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην πορεία τους.

Η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον γιο που απέκτησε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε κατά τη γέννησή του. «Γέννησα στον 8ο μήνα. Από θαύμα ζούμε και οι δύο. Ισχύει ότι είναι ο χειρότερος μήνας, ναι. Είναι επικίνδυνος μήνας και για τους δύο. Ζούμε από θαύμα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε στον κόσμο ο γιος της, εξηγώντας ότι η γέννα έγινε με καισαρική. «Υπήρξε μεγάλη ταραχή. Ο τρόπος που έγινε ήταν πολύ… Με καισαρική έγινε, δεν γινόταν και διαφορετικά. Τώρα είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ, αφού η ζωή κέρδισε», ανέφερε η Λένα Δροσάκη.

Η ηθοποιός μίλησε και για την επιλογή του ονόματος Αναστάσης, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο όνομα είχε για εκείνη βαθιά συμβολική σημασία. «Με συγκινεί πολύ που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση, γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση. Κάπως έτσι. Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου, γιατί ο μπαμπάς του είναι Τάσος. Και είχα πει: “Πολύ ωραίο είναι ο Αναστάσης. Αλλά Αναστάσης, όχι Τάσος”. Είναι πεντέμισι χρονών», είπε η Λένα Δροσάκη.

