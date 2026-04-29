ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υπερψηφίστηκε η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025, του Κώστα Αρβανίτη από την Ευρωομάδα της LEFT, υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με 387 ψήφους υπέρ, 191 κατά, 46 αποχές, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, απευθύνοντας ερώτημα στον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, έχει μείνει κάποια πλευρά του Κράτους Δικαίου που να μην έχετε τσαλαπατήσει;».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνεται:

«Στη σημαντική αυτή έκθεση, καυτηριάζεται μεταξύ άλλων – και στο Μαξίμου ας πάρουν μολύβι και χαρτί:

– «η παρακολούθηση δημοσιογράφων, ιδίως μέσω λογισμικού υποκλοπών,  καθώς και η στοχοποίηση δημοσιογράφων και μελών της κοινωνίας  των πολιτών σε διάφορα κράτη μέλη, που συνιστά παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και υπονομεύει τις αρχές της δημοκρατίας» (παράγραφος 60)

– «η χρήση λογισμικών κατασκοπείας σε διάφορα κράτη μέλη εναντίον δημοσιογράφων, μελών της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόρων, προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και δημοσίων λειτουργών» (σελ. 13)

– «η υπερβολική πολιτική επιρροή στους διορισμούς δικαστικών λειτουργών, στις πειθαρχικές επιτροπές, στις προαγωγές και στην κατανομή των υποθέσεων» (παρ. 9)

– οι «ανησυχητικές καταγγελίες παράνομης παρακολούθησης που στοχεύουν θεσμούς της ΕΕ» (παρ. 63)

– «η χρήση λογισμικού υποκλοπής συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων (…) ζητεί πλήρη διαφάνεια, αποτελεσματικό και ανεξάρτητο έλεγχο των εν λόγω πρακτικών» (παρ. 64)

Ενώ η ίδια έκθεση «καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και εγκαίρως την Οδηγία κατά των SLAPP (…) και να υιοθετήσουν ολοκληρωμένα εθνικά μέτρα για να προστατεύσουν δημοσιογράφους και άλλους στόχους από εκφοβισμό, δυσφήμηση ή περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους» (παρ. 72)».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «σε μια χώρα που οι ανώτατοι εισαγγελείς φροντίζουν να μπαζώνουν την αλήθεια σε μείζονα σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές και το έγκλημα των Τεμπών, που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία φροντίζει για την ασυλία πολιτικών προσώπων από την ποινική διερεύνηση τυχόν ευθυνών τους, που το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής κουρελιάζονται, που ο νόμος του επιτελικού κράτους έχει φτιάξει ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, που καταδικασμένοι ιδιώτες για τις παρακολουθήσεις βεβαιώνουν ότι έκαναν δουλειές μόνο με κρατικές αρχές και ο πρωθυπουργός κάνει λογοπαίγνια με το όνομα τους, το ερώτημα είναι ένα και απλό: Κύριε Μητσοτάκη, έχει μείνει κάποια πλευρά του Κράτους Δικαίου που να μην έχετε τσαλαπατήσει εσείς και οι άριστοι συνεργάτες σας; Και τι θα πράξετε τώρα που όλα τα παραπάνω έχουν πλέον και την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου;».

