Fuel Pass: Έως αύριο ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Η ημερομηνία-κλειδί για τις τελευταίες πληρωμές

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

Fuel Pass

Έως αύριο, Πέμπτη, 30 Απριλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για  την υποβολή αιτήσεων του Fuel Pass III των μηνών Απριλίου και Μαΐου.

Η προθεσμία αφορά σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού ΑΦΜ τους και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

  • Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και να εισάγουν τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).
  • Μετά θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να επιλέξουν ή να συμπληρώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και να δηλώσουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης για την επιδότηση καυσίμων μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Τα ποσά

Τα ποσά της επιδότησης  μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) για:

Α. Τα αυτοκίνητα:

  • είναι 60 ευρώ. Αυτό αφορά όσους έχουν στη κατοχή τους όχημα σε νησιωτικές περιοχές
  • είναι 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Β. Τις μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ είναι για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Οι πληρωμές

Σύμφωνα με το enikonomia.gr, οι τελευταίες πληρωμές για το Fuel Pass θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026.

