Η Realnews αυτής της Κυριακής (26/10/2025)

Με τίτλο: “Διπλωματικό «σκάκι» με την Τουρκία” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τι επιδιώκει η Αθήνα με τη διάσκεψη των πέντε και το βέτο στον κανονισμό SAFE.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Πώς αντιδρά η Ελλάδα στις πιέσεις των Ευρωπαίων για την ένταξη της γειτονικής χώρας στη χρηματοδότηση του αμυντικού προγράμματος.

– Η προσπάθεια της Αγκυρας να εξουδετερώσει τις ελληνικές αντιδράσεις και οι απειλές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

– Ποιες επαφές έχει κάνει η Αθήνα και τι προγραμματίζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

– Τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση με την πρωτοβουλία για τη σύνοδο πέντε χωρών της ανατολικής Μεσογείου.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Νοσοκομείο του μέλλοντος το νέο Ωνάσειο. Στο Δημόσιο παραδόθηκαν οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που αξιοποιούν τη ρομποτική χειρουργική και την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Τι δήλωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ιδρύματος Αντώνης Παπαδημητρίου.

– Κοινωνικό πακέτο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πώς θα γίνουν οι πληρωμές ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε 4 εκατομμύρια πολίτες. Η ενίσχυση των εισοδημάτων για ενστόλους, ενοικιαστές, δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και νοικοκυριά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ποια ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς και ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις στις συντάξεις. Αναλυτικός οδηγός για το επίδομα θέρμανσης.

– ΣΥΡΙΖΑ σε… νευρική κρίση! Η θυελλώδης συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που επιμένει στον όρο «διάσπαση». Ποιοι μιλούν με ποιους για την επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου.

– Παράνομες επιδοτήσεις και για το 2025. Τι ερευνά η Οικονομική Αστυνομία για την εγκληματική οργάνωση των 37 συλληφθέντων που έλαβαν χρηματοδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ. Η ώρα της αλήθειας στην εξεταστική. Η πρωτοβουλία της Ν.Δ. για να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

– Αμετανόητοι για το πάρτι! Τι απαντά στην «R» το Βρετανικό Μουσείο για τον «ροζ χορό» στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

– Τραγωδία στο Γκάζι: Μαρτυρίες – φωτιά για τον θάνατο της 16χρονης. Τα βίντεο και οι καταθέσεις που ρίχνουν φως στο τραγικό περιστατικό. Οι έρευνες για την άδεια λειτουργίας και τα ποτά που σέρβιρε το κλαμπ.

– Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ερχονται τέσσερις νέες διώξεις! Τα πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών για τον σχεδιασμό του εγκλήματος.