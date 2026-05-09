Κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Ζοσέ Μουρίνιο – Τι αποκαλύπτει η «AS»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο - Φλορεντίνο Πέρεθ
Κατ΄αρχάς συμφωνία του Ζοσέ Μουρίνιο με τους διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτει σήμερα (9/5) η ισπανική εφημερίδα «AS».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή, θα οριστικοποιηθεί επίσημα, μόλις τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, από σεβασμό προς την Μπενφίκα, της οποίας το τέλος της σεζόν είναι κρίσιμο.

Παράλληλα ο Τύπος στην Ιβηρική χερσόνησο, υποστηρίζει ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του «Special One» στον πάγκο των «αετών της Λισαβόνας», όπου αγωνίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά ονοματεπώνυμα προπονητών «έπαιξαν» για τους Μαδριλένους, όπως οι Ντιντιέ Ντεσάμπ, Γιούργκεν Κλοπ, Λιονέλ Σκαλόνι και Ουνάι Έμερι, όμως πλέον, ο Μουρίνιο θεωρείται το ακλόνητο φαβορί για να επιστρέψει στον πάγκο της «βασίλισσας», μετά την αποχώρηση του το 2013.

Όσον αφορά στην Μπενφίκα, ο Μουρίνιο θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα του στην 2η θέση και στο νέο Champions League, ενώ στην παρούσα φάση «συγκατοικεί» με την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας στους 76 βαθμούς.

