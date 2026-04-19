Μπενφίκα: Επικός διάλογος ανάμεσα στον Μουρίνιο και σε δημοσιογράφο – Ξέσπασε στα γέλια ο «Special One» – ΒΙΝΤΕΟ

Πάντα απρόβλεπτος μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε για άλλη μια φορά… παράσταση στη συνέντευξη Τύπου του.

Ερωτηθείς για το μέλλον του στην Μπενφίκα την επόμενη σεζόν, ο Πορτογάλος προπονητής προτίμησε να αποφύγει την ερώτηση με χιούμορ παρά να αντιμετωπίσει το ζήτημα άμεσα.

Πιστός στην τακτική του, απάντησε… προβοκατόρικα. «Δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε για το κανάλι σας του χρόνου;» είπε, μετατοπίζοντας την πίεση στον δημοσιογράφο.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα μια πιο ανάλαφρη τροπή, όταν ο δημοσιογράφος απάντησε με αυτοσαρκαστικό χιούμορ: «Ναι, μπορώ, γιατί κανείς άλλος δεν με θέλει».

Μια απάντηση που προκάλεσε γέλια στην αίθουσα κι εκτόνωσε την ένταση, αλλά κι ένα ακόμη παράδειγμα που απεικονίζει τέλεια την προσωπικότητα του Μουρίνιο, την ικανότητά του να μετατρέπει μια ευαίσθητη ερώτηση για το μέλλον του σε μια αστεία στιγμή.