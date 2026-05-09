ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Μπακασέτας από το «αθηναϊκό ντέρμπι»

Τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των play off της Super League δεν έχουν… τελειωμό. Μετά τους Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι οι οποίοι τέθηκαν νοκ-άουτ τα τελευταία 24ωρα (μέχρι το φινάλε της σεζόν) με βαρύ διάστρεμμα και θλάση στον προσαγωγό αντίστοιχα οι «πράσινοι» δεν θα έχουν διαθέσιμο και τον Τασο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος το Σάββατο (9/5) λόγω ενοχλήσεων και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ, όπως και οι 7 τραυματίες του «τριφυλλιού» συν τον τιμωρημένο Ερναντεθ, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με fun game, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των 22 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.