Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε ύστερα από επαναλαμβανόμενα πλήγματα πυραύλων στην κοινότητα Πετροπαβλίφσκα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια περιοχή, «σκοτώθηκε ακόμα μια γυναίκα και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι «προκλήθηκαν ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, πολυκατοικίες και καταστήματα».

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δέκα άλλοι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» καθώς και άλλων τύπων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι κατέστρεψε 50 drones και τέσσερις πυραύλους.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έπληξε ένα φράγμα σε τοπικό ταμιευτήρα, προκαλώντας ζημιές.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ λέει ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε φράγμα

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως επανειλημμένα πλήγματα μπορεί να πλημμυρίσουν το φράγμα και συνέστησε στους κατοίκους συνοικιών δύο συνοριακών οικισμών, του Σεμπέκινο και της Μπεζλιουντόβκα, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή διαμονή αλλού.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ συνορεύει με την ανατολική περιφέρεια Χάρκιβ της Ουκρανίας, και έχει υποστεί επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου μετά το ξέσπασμα του πλήρους κλίμακας πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών το 2022. Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το Κίεβο.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Αμοιβαία Κεφάλαια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές: Αυτά είναι τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη

Τεστ προσωπικότητας: Το γλυπτό από πάγο που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τις κοινωνικές σας τάσεις
περισσότερα
13:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κλιμάκωση της έντασης στην Καραϊβική – Πώς οι ΗΠΑ τροφοδοτούν τους φόβους για πόλεμο με τη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως στέλνει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, στο πλαίσιο ε...
12:37 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Το νέο ρεκόρ που πέτυχε στο NBA

Ακόμη ένα ρεκόρ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις, καριέρα του, πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπ...
04:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Στη Λιβύη οι μετανάστες «αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους»

Στη βόρεια Αφρική, η Λιβύη είναι η χώρα όπου οι μετανάστες “αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κ...
03:45 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο για την αναγγελία ανάπτυξης αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς