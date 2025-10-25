Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε ύστερα από επαναλαμβανόμενα πλήγματα πυραύλων στην κοινότητα Πετροπαβλίφσκα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια περιοχή, «σκοτώθηκε ακόμα μια γυναίκα και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι «προκλήθηκαν ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, πολυκατοικίες και καταστήματα».

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δέκα άλλοι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.

Two people are now confirmed dead after the night’s Russian strike on Kyiv One of the wounded died in the hospital — doctors couldn’t save his life 💔 Fires are still raging across the city after the ballistic attack. https://t.co/W2DtWKarZp pic.twitter.com/IH1b7PXbsc — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025

❗ RUSSIANS BOMBED KYIV WITH BALLISTIC MISSILES AGAIN The photos show the aftermath of the cowardly night attack. The city was struck while people were peacefully sleeping in their homes — a favorite tactic of Russian terrorists. Kyiv City Administration head Timur Tkachenko… pic.twitter.com/WqeVcFdn6p — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» καθώς και άλλων τύπων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι κατέστρεψε 50 drones και τέσσερις πυραύλους.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έπληξε ένα φράγμα σε τοπικό ταμιευτήρα, προκαλώντας ζημιές.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ λέει ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε φράγμα

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως επανειλημμένα πλήγματα μπορεί να πλημμυρίσουν το φράγμα και συνέστησε στους κατοίκους συνοικιών δύο συνοριακών οικισμών, του Σεμπέκινο και της Μπεζλιουντόβκα, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή διαμονή αλλού.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ συνορεύει με την ανατολική περιφέρεια Χάρκιβ της Ουκρανίας, και έχει υποστεί επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου μετά το ξέσπασμα του πλήρους κλίμακας πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών το 2022. Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το Κίεβο.