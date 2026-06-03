Ανακαλύφθηκε τυχαία ταφόπλακα του 13ου αιώνα κάτω από παγωτατζίδικο

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Ένα από τα πιο αγαπημένα και ιστορικά παγωτατζίδικα του Γκντανσκ μετατράπηκε ξαφνικά σε μια συναρπαστική χρονοκάψουλα. Η τυχαία ανακάλυψη μιας μεσαιωνικής ταφόπλακας κάτω από το δάπεδό του φέρνει στο φως θαμμένα μυστικά αιώνων και αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τον χαμένο, παλαιότερο ξύλινο ναό της Πολωνίας.

Μια γρανιτένια ταφόπλακα χαραγμένη με έναν λατινικό σταυρό αποκαλύφθηκε κάτω από το πρώην παγωτατζίδικο Miś στο κέντρο του Γκντανσκ, προσθέτοντας ακόμα ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο σε μια από τις πιο στενά παρακολουθούμενες μεσαιωνικές ανασκαφές της Πολωνίας.

Μεσαιωνικά μυστικά κάτω από τους δρόμους του Γκντανσκ

Η πλάκα, η οποία χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, βρέθηκε στην τοποθεσία ανάμεσα στις οδούς Grodzka και Sukiennicza, μια περιοχή που κάποτε συνδεόταν με το μεσαιωνικό οχυρό του Γκντανσκ.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι κάτω από την πέτρα ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη μια ταφή, αν και ο τάφος δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί το πρώτο σημαντικό εύρημα που αναφέρεται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη φετινή σεζόν, και ακολουθεί την περσινή εντυπωσιακή αποκάλυψη της ταφόπλακας ενός ιππότη, καθώς και των λειψάνων αυτού που ίσως είναι η παλαιότερη ξύλινη εκκλησία που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα σε πολωνικά εδάφη.

Μια πέτρα χαραγμένη με σταυρό στην καρδιά του μεσαιωνικού Γκντανσκ

Η νεοανακαλυφθείσα ταφόπλακα είναι κατασκευασμένη από γρανίτη και φέρει ανάγλυφο έναν λατινικό σταυρό.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρόκειται για μία από τις επτά μεσαιωνικές ταφόπλακες που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στην τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων τριών που είναι διακοσμημένες με σταυρούς.

Τέτοιες πλάκες δεν αποτελούσαν κοινά ταφικά μνημεία. Στο Γκντανσκ του 13ου αιώνα, οι πέτρινες ταφόπλακες ήταν ακριβά αντικείμενα, που συνήθως προορίζονταν για άτομα υψηλής κοινωνικής τάξης.

Επομένως, το πρόσωπο που θάφτηκε κάτω από αυτή την τελευταία πλάκα ίσως ανήκε στην τοπική ελίτ, πιθανώς να ήταν κληρικός ή κάποιο άλλο εξέχον μέλος του οικισμού γύρω από την εκκλησία.

Η τοποθεσία προσδίδει στο εύρημα πρόσθετη βαρύτητα. Πριν οι Τεύτονες Ιππότες καταλάβουν το Γκντανσκ το 1308, η περιοχή αποτελούσε μέρος του κέντρου εξουσίας των δουκών της Πομερανίας.

Αυτό σημαίνει ότι η χαραγμένη με σταυρό πλάκα ανήκει πιθανότατα στην παλαιότερη, δουκική φάση της ιστορίας της πόλης και όχι στη μεταγενέστερη τευτονική περίοδο.

Όχι απαραίτητα ένας Τεύτονας Ιππότης

Οι μεγάλες γρανιτένιες ταφόπλακες με χαραγμένους σταυρούς συνδέονται συχνά στη φαντασία του κοινού με τους Τεύτονες Ιππότες. Δύο παρόμοιες πλάκες που είχαν βρεθεί παλαιότερα στην περιοχή του οχυρού του Γκντανσκ μεταφέρθηκαν πριν από χρόνια στο Μουσείο του Κάστρου του Μάλμπορκ, όπου οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να τις μπερδέψουν με τευτονικά ταφικά μνημεία.

Η χρονολόγηση, ωστόσο, δείχνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Η νεοανακαλυφθείσα πλάκα χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, ενώ η κατάληψη του Γκντανσκ από τους Τεύτονες έγινε μετά το 1308.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές θεωρούν πολύ πιο πιθανό ο τάφος να ανήκε σε κάποιο μέλος της κοινότητας που ζούσε υπό την εξουσία των δουκών της Πομερανίας.

Η διάκριση έχει ξεχωριστή σημασία. Τοποθετεί την ταφή σε μια διαμορφωτική περίοδο, προτού το Γκντανσκ μετατραπεί σε μια σημαντική, διεκδικούμενη πόλη ανάμεσα σε πολωνικά, πομερανικά και τευτονικά συμφέροντα.

Ο τάφος μπορεί να βοηθήσει στη διαλεύκανση της κοινωνικής ιεραρχίας της πρώιμης πόλης, όταν ο Χριστιανισμός, η δουκική εξουσία και τα εμπορικά δίκτυα της Βαλτικής αναδιαμόρφωναν ήδη τον οικισμό.

Η Εκκλησία Κάτω από το Παγωτατζίδικο

Το πρώην παγωτατζίδικο Miś ήταν κάποτε ένα γνώριμο τοπικό ορόσημο. Κάτω από αυτό, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα πολύ παλαιότερο και πολύ πιο σημαντικό ιστορικό τοπίο: ένα μεσαιωνικό νεκροταφείο, ταφές της ελίτ, ξύλινα κτίρια και τα λείψανα μιας πρώιμης εκκλησίας.

Η εκκλησία, η οποία ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενων ανασκαφικών εργασιών, χτίστηκε από δοκούς βελανιδιάς που χρονολογούνται γύρω στο 1140.

Φαίνεται ότι είχε κατασκευαστεί σε κάτοψη ελληνικού σταυρού, μια ασυνήθιστη και συμβολικά φορτισμένη διάταξη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως πρόκειται για την πρώτη εκκλησία στο Γκντανσκ που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία.

Ορισμένες πολωνικές αναφορές περιγράφουν το κτίσμα ως την παλαιότερη ξύλινη εκκλησία που έχει ανακαλυφθεί σε πολωνικά εδάφη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν η παλαιότερη χριστιανική εκκλησία στην Πολωνία γενικά, αλλά καθιστά το εύρημα του Γκντανσκ εξαιρετικό.

Η ξύλινη αρχιτεκτονική σπάνια διασώζεται τόσο καθαρά από αυτή την περίοδο, και η δενδροχρονολογική μέθοδος δίνει στην ανακάλυψη μια ασυνήθιστη ακρίβεια.

Γύρω από την εκκλησία, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει περισσότερους από 200 τάφους. Οι περισσότεροι ήταν λιτές ταφές, όμως ένας μικρός αριθμός από αυτούς ξεχώριζε χάρη σε πέτρινες πλάκες.

Οι σημασμένοι τάφοι υποδηλώνουν ότι το νεκροταφείο δεν εξυπηρετούσε μόνο απλούς κατοίκους, αλλά και ανθρώπους με εξουσία, πλούτο ή θρησκευτική σημασία.

Ο τάφος του ιππότη που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή

Η ίδια ανασκαφή τράβηξε τη διεθνή προσοχή πέρυσι, όταν οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια ασβεστολιθική ταφόπλακα που απεικόνιζε έναν ιππότη με αλυσιδωτό θώρακα (chainmail), ο οποίος κρατούσε σπαθί και ασπίδα.

Η πλάκα είχε κατασκευαστεί από εισαγόμενο ασβεστόλιθο του Γκότλαντ, ένα υλικό που μαρτυρά εμπορικές σχέσεις μεγάλων αποστάσεων και υψηλή κοινωνική θέση. Κάτω από αυτήν βρισκόταν ο πλήρης σκελετός ενός άνδρα, ψηλού για τα μεσαιωνικά δεδομένα.

Αν και η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, η ταφή υποδηλώνει ένα πρόσωπο ιδιαίτερης σημασίας, ίσως συνδεδεμένο με τη δουκική ελίτ ή τον στρατιωτικό κόσμο του Γκντανσκ του 13ου αιώνα.

Η νεοανακαλυφθείσα πλάκα με τον χαραγμένο σταυρό διευρύνει τώρα αυτή την ιστορία. Αντί για έναν μεμονωμένο, εντυπωσιακό τάφο, η τοποθεσία αρχίζει να μοιάζει με μια προνομιακή ζώνη ταφής, συνδεδεμένη με ένα από τα παλαιότερα χριστιανικά μνημεία της πόλης.

Μια σπάνια ματιά στο Γκντανσκ πριν από την Τευτονική Εποχή

Η ανασκαφή στις οδούς Grodzka και Sukiennicza αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μελετητές βλέπουν το μεσαιωνικό Γκντανσκ. Δείχνει ότι πριν από την περίφημη πλινθόκτιστη αρχιτεκτονική της μεταγενέστερης πόλης, υπήρχε ήδη ένας πολύπλοκος ξύλινος οικισμός με θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική σημασία.

Η τελευταία ταφόπλακα δεν λύνει το μυστήριο σχετικά με το ποιος ήταν θαμμένος εκεί. Αντίθετα, κάνει το ερώτημα ακόμη πιο επιτακτικό.

Κάτω από ένα μέρος που κάποτε ήταν γνωστό για το παγωτό του, οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως τα παλαιότερα στρώματα της χριστιανικής και αστικής ταυτότητας του Γκντανσκ, έναν τάφο την κάθε φορά.