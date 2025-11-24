Ανακαλύφθηκε αρχαία πλάκα που μπερδεύει τους επιστήμονες – Έχει 39 γράμματα που δεν ανήκουν σε καμία γνωστή γλώσσα

Πρόκειται για μια άγνωστη γλώσσα. Είναι αρχαία και οι ειδικοί δεν μπορούν καν να τη διαβάσουν ακόμα, αλλά είναι ενθουσιασμένοι, πεπεισμένοι πως θα αποκαλύψουν περισσότερα για αυτήν.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια πλάκα βασάλτη περίπου στο μέγεθος ενός φύλλου χαρτιού, που φέρει 60 άγνωστους χαρακτήρες γραφής, χαραγμένους με δεξιοτεχνία στην επιφάνειά της, στην περιοχή της λίμνης Μπασπλέμι στη Γεωργία, στην ίδια τοποθεσία όπου ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακαλύφθηκε ο πρώτος Ευρωπαίος (hominin) ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων ετών.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Ancient History and Archaeology, η πλάκα — η οποία είχε διαστάσεις περίπου 24 εκατοστά επί 20 εκατοστά — ήταν κατασκευασμένη από τοπικό πορώδη βασάλτη και έφερε επτά σειρές γραφής.

«Αυτή η πλάκα, η οποία φέρει 60 σημεία, 39 από αυτά διαφορετικά, εγείρει το ερώτημα της προέλευσης της γεωργιανής γραφής, της πρωτο-γεωργιανής», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης. «Ενώ ο βασάλτης στον οποίο βασίζεται είναι γνωστό ότι είναι τοπικής προέλευσης, η σημασία του είναι άγνωστη και απομένει πολύς δρόμος για να αποκρυπτογραφηθεί».

Τι περιέχει η πλάκα με την άγνωστη γλώσσα

Μια αρχική συγκριτική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με περισσότερες από 20 γλώσσες δείχνει ότι οι χαρακτήρες φέρουν κάποιες ομοιότητες με τις γραπτές μορφές των σημιτικών, βραχμανικών και βορειοϊβηρικών γλωσσών.

«Γενικά, η επιγραφή Μπασπλέμι δεν επαναλαμβάνει κανένα γραφικό σύστημα που να είναι γνωστό σε εμάς», έγραψαν οι συγγραφείς, «ωστόσο, τα περισσότερα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται εκεί μοιάζουν με αυτά που βρίσκονται στη γραφή της Μέσης Ανατολής, καθώς και σε εκείνα γεωγραφικά απομακρυσμένων χωρών όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Δυτική Ιβηρία».

Ορισμένα σύμβολα μπορεί να έχουν εμπνευστεί από πρώιμες καυκάσιες γραφές — είτε πρόκειται για τα γεωργιανά αλφάβητα Mrglovani είτε για τα αλβανικά — αλλά φαίνεται επίσης να υπάρχουν δεσμοί με τις πρωτο-καρτβελικές, τις φοινικικές της Μέσης Ανατολής και τις πρωτο-σιναϊτικές γραφές. Ωστόσο, χωρίς άμεση σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο γνωστό μοτίβο γραφής, αυτό το νέο εύρημα θα μπορούσε να είναι μια εντελώς άγνωστη γλώσσα.

«Η γραφή, μερικοί από τους 39 χαρακτήρες της οποίας είναι αριθμοί και σημεία στίξης, μπορεί να ήταν αλφάβητο», έγραψαν οι συγγραφείς.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το νέο εύρημα παρουσιάζει τις ισχυρότερες ομοιότητες με την πρωτο-Καρτβελική γραφή από την τέταρτη χιλιετία π.Χ., η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη Γεωργία και την Ιβηρία. Υπάρχουν όμως και ομοιότητες με γεωργιανά σύμβολα της Εποχής του Χαλκού, συμπεριλαμβανομένων «ορισμένων ομοιοτήτων με τα αλφάβητα των Φοινίκων, των Αραμαίων και των Ελλήνων που δεν είναι περίεργες, καθώς ο ρόλος τους στην περιοχή και οι σχέσεις τους με τις τοπικές γραφές είναι ευρέως γνωστές».

Το πλαίσιο της ανασκαφής και οι εικασίες των ερευνητών

Η περιοχή στην οποία βρέθηκε αυτή η πλάκα, είναι ήδη μια αρχαιολογικά πλούσια τοποθεσία, και η προσθήκη μιας νέας γλώσσας στο μείγμα απλώς ενισχύει την ίντριγκα γύρω από τη λίμνη Μπασπλέμι. Οι συνολικά 60 χαρακτήρες που είναι χαραγμένοι σε επτά οριζόντιες σειρές έδειξαν επίσης έντονα εξειδικευμένη δεξιοτεχνία, σύμφωνα με τη μελέτη, και θα απαιτούσε προηγμένα εργαλεία για εκείνη την εποχή.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το άτομο που δημιούργησε τη γραφή χρησιμοποίησε ένα κωνικό τρυπάνι για να σχεδιάσει τα περιγράμματα του κάθε μεμονωμένου χαρακτήρα και ένα «λείο εργαλείο, με στρογγυλή κεφαλή» για να ολοκληρώσει την εργασία. Προς το παρόν, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να εικάζει για τη σημασία όλων αυτών, με τους συγγραφείς να υποθέτουν ότι η γραφή θα μπορούσε να αφορά «στρατιωτικά λάφυρα, ένα σημαντικό κατασκευαστικό έργο ή μια προσφορά σε μια θεότητα».