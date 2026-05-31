Ανακαλύφθηκαν σπάνια περιδέραια 2.500 ετών από την Εποχή του Χαλκού σε αρχαίο τάφο

Η Εποχή του Χαλκού υπήρξε μια περίοδος έντονης πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με τα κοσμήματα να αποτελούν συχνά σύμβολα εξουσίας και θρησκευτικής ευλάβειας.

Μια νέα, σπουδαία ανακάλυψη στη Σουηδία έρχεται να επιβεβαιώσει τον πλούτο αυτής της περιόδου με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Μέσα σε έναν αρχαίο τάφο, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν κειμήλια που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή.

Αρχαιολόγοι στη Σουηδία ανακάλυψαν δύο σπάνια περιδέραια (περιλαίμια) της Εποχής του Χαλκού μέσα σε ένα ταφικό μνημείο στο Μάρμπι (Marby), ανατολικά του Νορσέπινγκ (Norrköping), σε μια ανακάλυψη που ενδέχεται να είναι μοναδική για τα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής.

Τα χάλκινα κοσμήματα, ηλικίας άνω των 2.500 ετών, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν ενόψει προγραμματισμένης οικιστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή πλούσια σε τάφους, βραχογραφίες και κατάλοιπα οικισμών από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γύρω στο 1100–500 π.Χ.

Η ανασκαφή πραγματοποιείται με επικεφαλής την Arkeologerna, η οποία αποτελεί τμήμα των Εθνικών Ιστορικών Μουσείων της Σουηδίας. Σύμφωνα με τον διευθυντή του έργου Alf Ericsson, τα περιδέραια πιθανότατα τοποθετήθηκαν στον τάφο ως τελετουργικές προσφορές και όχι ως συνηθισμένα κτερίσματα.

«Η ανακάλυψη σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, ίσως και μοναδική», ανέφερε ο Ericsson στην ανακοίνωση.

Ένας τάφος με πολλά στρώματα ταφικής πρακτικής

Τα περιδέραια ανακαλύφθηκαν μέσα σε μια λίθινη κατασκευή που διέθετε έναν κεντρικό ογκόλιθο. Στο εσωτερικό του τάφου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν απανθρακωμένα ανθρώπινα οστά, τοποθετημένα με περισσότερους από έναν τρόπους.

Ορισμένα είχαν εναποτεθεί μέσα σε τεφροδόχο, ενώ άλλα είχαν τοποθετηθεί σε μικρούς λάκκους στο έδαφος. Επιπλέον θραύσματα οστών ήταν διάσπαρτα ανάμεσα στις πέτρες και το χώμα που γέμιζαν το μνημείο.

Κοντά στο ανατολικό άκρο του τάφου, ξεχωριστά από τις ταφές, εντοπίστηκαν τα δύο χάλκινα περιδέραια σφηνωμένα ανάμεσα σε πέτρες. Αυτή η θέση είναι ένας από τους λόγους που καθιστούν το εύρημα τόσο σημαντικό.

Τα περιδέραια της Εποχής του Χαλκού είναι γνωστά στη Σουηδία, αλλά συνήθως ανακτώνται από θησαυρούς ή τελετουργικές αποθέσεις, συχνά σε υγροτόπους, και όχι στο εσωτερικό ταφικών μνημείων που περιέχουν ανθρώπινα κατάλοιπα.

Τα αντικείμενα είναι γνωστά ως δακτύλιοι Wendel (wendel rings), ένας σπάνιος τύπος κοσμήματος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, κατασκευασμένος από χυτό χαλκό που έχει συστραφεί εναλλάξ προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

Το ένα από τα περιδέραια του Μάρμπι είναι μεγαλύτερο και πιο λεπτό, ενώ το άλλο είναι μικρότερο, βαρύτερο και με πιο έντονο ανάγλυφο προφίλ.

Σύμβολα κύρους από έναν διασυνδεδεμένο κόσμο της Εποχής του Χαλκού

Τα περιδέραια αυτά φοριούνταν πιθανότατα από γυναίκες σε πολλά κοινωνικά πλαίσια της Εποχής του Χαλκού, αν και το Ιστορικό Μουσείο της Σουηδίας σημειώνει ότι εμφανίζονται επίσης σε μικρά ανδρικά ειδώλια και σε ορισμένες ανδρικές ταφές.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελούσαν κάτι περισσότερο από ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο.

Τέτοια αντικείμενα υποδήλωναν την κοινωνική θέση, την ταυτότητα και τη συμμετοχή σε έναν συμβολικό κόσμο όπου ο χαλκός είχε ιδιαίτερη κοινωνική και τελετουργική αξία.

Αυτή η αξία προερχόταν εν μέρει από την απόσταση. Ο χαλκός (ορείχαλκος) κατασκευαζόταν από τον συνδυασμό χαλκού και κασσίτερου, και το Ιστορικό Μουσείο της Σουηδίας σημειώνει ότι και τα δύο αυτά μέταλλα έπρεπε να εισαχθούν στη Σουηδία από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη ή τις Βρετανικές Νήσους.

Τα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων συνέδεαν τη Σκανδιναβία με ευρύτερα ευρωπαϊκά συστήματα ανταλλαγών, την ίδια στιγμή που οι ντόπιοι μεταλλουργοί ανέπτυσσαν εξαιρετικά εξειδικευμένες παραδόσεις χύτευσης.

Για τον λόγο αυτό, τα περιδέραια του Μάρμπι δεν είναι απλώς όμορφα αντικείμενα. Αντικατοπτρίζουν μια κοινωνία στην οποία το μέταλλο, η ταφή, το τοπίο και το τελετουργικό ήταν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Γιατί ξεχωρίζει το εύρημα του Μάρμπι

Περίπου δέκα παρόμοια περιδέραια είχαν βρεθεί στο παρελθόν στο Έστεργκετλαντ (Östergötland), σύμφωνα με την Arkeologerna.

Ένα κοντινό παράδειγμα από το Χέραντσχαμαρ (Häradshammar) περιλάμβανε δύο δακτυλίους Wendel που είχαν αποτεθεί σε έναν βάλτο. Η ανακάλυψη του Μάρμπι διαφέρει επειδή τα δύο περιδέραια τοποθετήθηκαν μαζί στο εσωτερικό ενός ταφικού μνημείου που περιείχε αποτεφρωμένα ανθρώπινα κατάλοιπα.

Τα ταφικά έθιμα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη νότια Σουηδία περιλάμβαναν συχνά την αποτέφρωση, με τα καμένα οστά να τοποθετούνται σε αγγεία ή τάφους που οριοθετούνταν από λίθινες κατασκευές.

Το Ιστορικό Μουσείο της Σουηδίας περιγράφει αυτή την περίοδο ως μια εποχή κατά την οποία οι παλαιότερες παραδόσεις των μνημειακών τύμβων υποχώρησαν, ενώ τα χάλκινα αντικείμενα εναποτίθεντο όλο και περισσότερο ως κρυμμένοι θησαυροί στη στεριά ή στο νερό, μερικές φορές ως προσφορές σε θεούς ή πνεύματα της φύσης.

Αυτό καθιστά τον τάφο του Μάρμπι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

2Φαίνεται να συνδυάζει αρκετές πρακτικές: Την ταφή με αποτέφρωση, την κατασκευή λίθινων μνημείων και τη σκόπιμη τοποθέτηση σπάνιων χάλκινων κοσμημάτων.

Οι σωροί καμένων λίθων προσθέτουν ακόμα ένα επίπεδο τελετουργίας

Η ευρύτερη ανασκαφή αποκάλυψε επίσης υπολείμματα κατοικιών και δύο σωρούς καμένων λίθων (burnt mounds), αποτελούμενους από πέτρες που είχαν ραγίσει από τη φωτιά.

Οι σωροί παλαιότερα ερμηνεύονταν κυρίως ως υπολείμματα από το μαγείρεμα ή την οικιακή δραστηριότητα. Σήμερα, οι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν πιο σύνθετους ρόλους, ιδιαίτερα όταν περιέχουν ανθρώπινα οστά, χάλκινα αντικείμενα ή στοιχεία που συνδέονται με τάφους.

Στο Μάρμπι, ένας σωρός καμένων λίθων είχε ήδη μετατραπεί σε ταφικό μνημείο κατά την Εποχή του Χαλκού, κάτι που η Arkeologerna περιγράφει ως εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Ένας άλλος περιείχε μεγάλες ποσότητες από πέτρες ραγισμένες από τη φωτιά, θραύσματα κεραμικής και πηλό επίχρισης (clay daub) από ένα κατεστραμμένο από πυρκαγιά σπίτι.

Στη βάση του, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης δύο ομόκεντρους λίθινους κύκλους, ένα χαρακτηριστικό που σε άλλες περιπτώσεις συνδέεται με ταφικά μνημεία αυτής της περιόδου.

Το αρχαίο περιβάλλον της τοποθεσίας προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, το Μάρμπι βρισκόταν κοντά σε έναν κόλπο, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.

Η πρόσφατη επιστημονική έρευνα για τη Σκανδιναβική Εποχή του Χαλκού έχει τονίσει τη σημασία των υδάτινων τοπίων (waterscapes), των ταξιδιών και των παράκτιων διαδρομών στην ανταλλαγή αγαθών και την τελετουργική ζωή της περιόδου.

Η οστεολογική ανάλυση ενδέχεται τώρα να βοηθήσει στον προσδιορισμό του αριθμού των ανθρώπων που θάφτηκαν στη λίθινη κατασκευή.

Προς το παρόν, τα περιδέραια του Μάρμπι παραμένουν μια σπάνια ματιά σε ένα τελετουργικό τοπίο 2.500 ετών, όπου οι νεκροί, οι ζωντανοί και τα πολύτιμα χάλκινα αντικείμενα συνυπήρχαν με τρόπους που οι αρχαιολόγοι προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν.