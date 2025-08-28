Ανακαλύφθηκαν σε αρχαία ελληνική πόλη ταφές αποτέφρωσης και χώρος τελετουργικής φωτιάς 3.000 ετών

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Istanbul Medeniyet University
Φωτογραφία: Istanbul Medeniyet University

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σύνολο ταφών αποτέφρωσης  3.000 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη.

Ανακαλύφθηκαν ανατριχιαστικές ταφές σε σπήλαιο – Η καταγγελία πολίτη που οδήγησε τους αρχαιολόγους στο σημείο

Η ανακάλυψη έγινε στο φρούριο Beçin στην Μύλασο (Μίλας), στην επαρχία των Μούγλων και ρίχνει φως στις αρχαίες ταφικές παραδόσεις της δυτικής Ανατολίας, στη διάρκεια ανασκαφών με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Kadir Pektaş από το πανεπιστήμιο Medeniyet στην Κωνσταντινούπολη.

Ένα εξαιρετικό εύρημα κάτω από μεσαιωνικό λουτρό

Οι ταφές αποτέφρωσης ανακαλύφθηκαν στον βορειοανατολικό τομέα του φρουρίου, κοντά στα ερείπια ενός λουτρού που θεωρείται πως ανάγεται στην περίοδο του Εμιράτου του Μεντεσέ (14ος αιώνας).

Ανακαλύφθηκαν τελετουργικές ταφές σκύλων που σχετίζονται με τη θεά Γκούλα – Τι δείχνουν για την κοινωνία της Εποχής του Σιδήρου


Σε βάθος 1,5 μέτρου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 12 κεραμικές τεφροδόχους, οι οποίες περιείχαν τις στάχτες των αποτεφρωμένων ατόμων.

Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις, υποδηλώνουν πως, οι ταφές μπορεί να ανάγονται στην Αρχαϊκή Περίοδο (8ος – 6ος αιώνας π.Χ.), κάνοντας το σημείο ένα από τα ελάχιστα ταφικά που έχουν ταυτοποιηθεί από την εποχή αυτή, στη δυτική Ανατολία.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ταφές γυναικών με αριστοκρατική καταγωγή – Τα χρυσά κοσμήματα 1.600 ετών

Δομή τελετουργικής φωτιάς

Κοντά στις τεφροδόχους, η ομάδα ανακάλυψε μια κυκλική δομή που, μπορεί να ήταν η πυρά για το κάψιμο των σωμάτων των νεκρών.

“Η παρουσία του χαρακτηριστικού αυτού, μαρτυρά πως, η αποτέφρωση δεν ήταν μια απλή ταφική πρακτική, αλλά μέρος ενός περίπλοκου ταφικού τελετουργικού”, είπε ο καθηγητής Δρ. Pektaş.

Φρούριο Beçin: Ένας αρχαιολογικός χώρος με στρώματα ιστορίας

Το φρούριο Beçin, το οποίο βρίσκεται στην προσωρινή λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι γνωστό ως η πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Μεντεσέ τον Μεσαίωνα.

Ωστόσο, τα νέα ευρήματα ανάγουν την ιστορία του περισσότερες από δύο χιλιετίες στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας μια πλούσια στρωματογραφία που συνδέει την περιοχή με τους πρώιμους πολιτισμούς της Ανατολίας.

23:11 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

15:10 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

11:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

08:08 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

