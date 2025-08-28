Ανακαλύφθηκαν σε αρχαία ελληνική πόλη ταφές αποτέφρωσης και χώρος τελετουργικής φωτιάς 3.000 ετών

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σύνολο ταφών αποτέφρωσης 3.000 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη.

Η ανακάλυψη έγινε στο φρούριο Beçin στην Μύλασο (Μίλας), στην επαρχία των Μούγλων και ρίχνει φως στις αρχαίες ταφικές παραδόσεις της δυτικής Ανατολίας, στη διάρκεια ανασκαφών με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Kadir Pektaş από το πανεπιστήμιο Medeniyet στην Κωνσταντινούπολη.

Ένα εξαιρετικό εύρημα κάτω από μεσαιωνικό λουτρό

Οι ταφές αποτέφρωσης ανακαλύφθηκαν στον βορειοανατολικό τομέα του φρουρίου, κοντά στα ερείπια ενός λουτρού που θεωρείται πως ανάγεται στην περίοδο του Εμιράτου του Μεντεσέ (14ος αιώνας).



Σε βάθος 1,5 μέτρου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 12 κεραμικές τεφροδόχους, οι οποίες περιείχαν τις στάχτες των αποτεφρωμένων ατόμων.

Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις, υποδηλώνουν πως, οι ταφές μπορεί να ανάγονται στην Αρχαϊκή Περίοδο (8ος – 6ος αιώνας π.Χ.), κάνοντας το σημείο ένα από τα ελάχιστα ταφικά που έχουν ταυτοποιηθεί από την εποχή αυτή, στη δυτική Ανατολία.

Δομή τελετουργικής φωτιάς

Κοντά στις τεφροδόχους, η ομάδα ανακάλυψε μια κυκλική δομή που, μπορεί να ήταν η πυρά για το κάψιμο των σωμάτων των νεκρών.

“Η παρουσία του χαρακτηριστικού αυτού, μαρτυρά πως, η αποτέφρωση δεν ήταν μια απλή ταφική πρακτική, αλλά μέρος ενός περίπλοκου ταφικού τελετουργικού”, είπε ο καθηγητής Δρ. Pektaş.

Φρούριο Beçin: Ένας αρχαιολογικός χώρος με στρώματα ιστορίας

Το φρούριο Beçin, το οποίο βρίσκεται στην προσωρινή λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι γνωστό ως η πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Μεντεσέ τον Μεσαίωνα.

Ωστόσο, τα νέα ευρήματα ανάγουν την ιστορία του περισσότερες από δύο χιλιετίες στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας μια πλούσια στρωματογραφία που συνδέει την περιοχή με τους πρώιμους πολιτισμούς της Ανατολίας.