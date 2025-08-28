Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, τα ενοίκια και η ενέργεια συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να συνεχισθούν οι έλεγχοι με αμείωτη ένταση.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με την εκπτωτική περίοδο να τελειώνει το Σάββατο 30 Αυγούστου οι έλεγχοι εστιάζονται σε εκείνες τις υποθέσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πραγματοποιούνται πλασματικές εκπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός τον Ιούλιο αυξήθηκε στο 3,1% από 2,8% τον Ιούνιο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα φρέσκα ψάρια μέσα σε έναν χρόνο ανατιμήθηκαν κατά 7%, τα κρέατα 6,2%, τα φρούτα 19,3%, ο καφές 16,8%, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 5,8%, γιαούρτι 3,4% και ψωμί 2%. Ακριβότερες είναι και οι διακοπές σε σχέση με πέρυσι αφού το πακέτο διακοπών έχει αυξηθεί κατά 6,4% μέσα σε ένα έτος ενώ κατά 6% έχουν ακριβύνει τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ και τα πανδοχεία.

Αθέμητη κερδοφορία

Στο πλαίσιο αυτό με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά με στόχο να περιορισθούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας αλλά και πλασματικών εκπτώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος των θερινών εκπτώσεων εκπνέει στο τέλος Αυγούστου με τους ελεγκτές να έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες ελέγχους. Αναλυτικότερα, οι ελεγκτές με την βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης «σκανάρουν» καθημερινά τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα και προχωρούν σε ελέγχους εκεί που έχουν ισχυρές υποψίες ότι έχουν πραγματοποιηθεί αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή ότι δεν τηρούνται τα μέτρα για την ακρίβεια που μένουν σε ισχύ έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το πιο σημαντικό «όπλο» που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές αφορά την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί. Αναλυτικότερα εάν μια επιχείρηση έχει προβεί σε μια έκπτωση στα προϊόντα που πουλάει για παράδειγμα 10% ή τα διαθέτουν σε καθεστώς προσφοράς 1+1 δώρο, πρέπει να σταματήσει τις εν λόγω προωθητικές ενέργειες εάν προχωρήσει στην οποιαδήποτε ανατίμηση όσο μικρή και εάν είναι. Ένα μέτρο μάλιστα που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να μονιμοποιηθεί, μετά τις 30 Οκτωβρίου, καθώς οι εκπτώσεις και οι προσφορές αποτελούν την βασικότερη στρατηγική των εταιρειών για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους.

Πάντως ήδη οι ελεγκτικές Αρχές επεξεργάζονται τα στοιχεία προκειμένου να αποφασισθεί εάν έχουν υπάρξει παραβάσεις προκειμένου να επιβληθούν και ανάλογα πρόστιμα.