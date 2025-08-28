Συρία: Επιδρομή χερσαίων στοιχείων των IDF κοντά στη Δαμασκό

Χερσαία στοιχεία του στρατού του Ισραήλ διεξήγαγαν το βράδυ της Τετάρτης (27/8) επιχείρηση σε τοποθεσία κοντά στη Δαμασκό, που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ και συγκλίνουσες πηγές.

Συρία: Επίθεση του Ισραήλ σε πρώην στρατώνες στη Δαμασκό – Η δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο – ΒΙΝΤΕΟ

Αρχικά, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε προχθές Τρίτη την τοποθεσία αυτή, κοντά στην Κέσουα, προάστιο της Δαμασκού, σκοτώνοντας έξι Σύρους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της de facto συριακής κυβέρνησης. Η εγκατάσταση, πρώην βάση του συριακού στρατού, βομβαρδίστηκε ξανά χθες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Μετά τη δεύτερη επιδρομή, αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν για να διεξαγάγουν επιχείρηση, «οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές», ενώ «συνεχίστηκαν εντατικές πτήσεις αναγνώρισης» και υποστήριξης εκ του σύνεγγυς, ανέφερε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας, που συνεχίζονται παρότι το τελευταίο διάστημα διεξάγει διάλογο με τις νέες αρχές υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατείνεται πως πρόκειται για την «πρώτη» ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της συριακής πρωτεύουσας μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος.

Κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας που μίλησε προχθές στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό την όρο να μην κατονομαστεί είπε πως στην εγκατάσταση που έγινε στόχος του Ισραήλ υπάρχουν κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού.

Το SANA, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, μετέδωσε πως σύροι στρατιώτες βρήκαν στην περιοχή εξοπλισμό «παρακολούθησης και καταγραφής ήχων» πριν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών του στη συριακή επικράτεια, στη βάση βρισκόταν επίσης οπλισμός που χρησιμοποιούσε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, που υποστηρίζεται από το Ιράν και πολέμησε στο πλευρό των δυνάμεων του έκπτωτου προέδρου Άσαντ.

Δυο πηγές του Ρόιτερς δήλωσαν πως μετά την επιχείρηση, οι ισραηλινοί καταδρομείς αποσύρθηκαν.

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο για τις πληροφορίες όσον αφορά την επιχείρηση στη Συρία, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει «δεν σχολιάζουμε ξένα δημοσιεύματα».

Σύμφωνα με πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, η επιχείρηση είχε πολλά θύματα. Δεν έδωσε πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα, ο de facto πρόεδρος της Συρίας, παρευρισκόταν στα εγκαίνια επιχειρηματικής έκθεσης χθες, μόλις 15 χιλιόμετρα από την τοποθεσία που έγινε στόχος, σύμφωνα με μια από τις πηγές του Ρόιτερς στην κυβέρνησή του.

