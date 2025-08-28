Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

διεθνή

ΟΥΡΙΜΠΕ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Ο έφηβος ηλικίας 15 ετών ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε την 7η Ιουνίου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, καταδικάστηκε την Τετάρτη (27/8) να εκτίσει ποινή 7 χρόνων κάθειρξης, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Πρόκειται «να περάσει επτά χρόνια υπό κράτηση», αρχικά «σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας» για ανηλίκους — δεν θα μεταφερθεί σε φυλακή ενηλίκων παρά αφού κλείσει τα 18, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Φαβορί της δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, ο Μιγκέλ Ουρίμπε, 39 ετών, χτυπήθηκε από δυο σφαίρες στο κεφάλι καθώς μιλούσε σε υποστηρικτές του στην Μπογοτά στις αρχές του Ιουνίου.

Υπέκυψε τελικά την 11η Αυγούστου, εξαιτίας επιπλοκών των τραυμάτων του, παρότι υποβλήθηκε σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο έφηβος εκτελεστής, που συνελήφθη αμέσως –η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις Aρχές– άκουσε να του απαγγέλλονται στις αρχές Αυγούστου κατηγορίες για «απόπειρα φόνου», για «παράνομη οπλοφορία» και οπλοχρησία.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Οι κατηγορίες δεν άλλαξαν μετά τον θάνατο του γερουσιαστή, δυνάμει της νομοθεσίας στην Κολομβία. Ο έφηβος καταδικάστηκε έτσι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όχι για ανθρωποκτονία.

Φέρεται να ήταν απλό πιόνι των ηθικών αυτουργών.

Την 5η Ιουλίου, η κολομβιανή αστυνομία ανακοίνωνε τη σύλληψη του φερόμενου ως οργανωτή της επίθεσης. Πρόκειται για τον Χοσέ Αρτεάγα Ερνάντες, επικεφαλής συμμορίας της πρωτεύουσας.

Ο δικηγόρος του θύματος, ο Βίκτορ Μοσκέρα, τόνισε πως πίσω από την επίθεση βρισκόταν «οργάνωση» που έχει διαπράξει στο παρελθόν «επιθέσεις εναντίον (πολιτικών ηγετών) της δεξιάς».

Οι Αρχές έχουν αφήσει να εννοηθεί πως πρόκειται για παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, τη «Segunda Marquetalia» («δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε δήμο όπου είχε διεξαχθεί ιστορική μάχη).

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κέντρου, του κόμματος του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε (2002-2010), με τον οποίο δεν είχε συγγενική σχέση, ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου του 2026.

Τη θέση του στην εσωκομματική διαδικασία έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να πάρει ο πατέρας του Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο, επιχειρηματίας 79 ετών.

