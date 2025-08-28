Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός – σοκ για τους «Κόκκινους Διαβόλους»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη έναν από τους πιο ταπεινωτικούς αποκλεισμούς της ιστορίας της, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι με 12-11 από την Γκρίμσμπι Τάουν της League Two (4η κατηγορία Αγγλίας) και έμεινε εκτός Carabao Cup σε μια αναπάντεχη εξέλιξη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 22′ με τον Βέρναμ και έκαναν το 2-0 στο 30′ με τον Ουόρεν, σοκάροντας τους «κόκκινους διαβόλους». Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ αντέδρασε στο φινάλε, μειώνοντας αρχικά με τον Εμπεουμό στο 75’ και ισοφαρίζοντας στο 89’ με τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι δύο ομάδες εκτέλεσαν 13 πέναλτι η καθεμία. Ο μοιραίος της βραδιάς αποδείχθηκε ο Εμπεουμό, καθώς ήταν εκείνος που αστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι, δίνοντας την ιστορική πρόκριση στην Γκρίμσμπι, η οποία θα συνεχίσει στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Yπενθυμίζεται πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει ανεμικά και το πρωτάθλημα, καθώς μετά από δυο παιχνίδια μετρά μια ήττα και μια ισοπαλία.

