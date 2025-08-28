Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός – σοκ για τους «Κόκκινους Διαβόλους»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη έναν από τους πιο ταπεινωτικούς αποκλεισμούς της ιστορίας της, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι με 12-11 από την Γκρίμσμπι Τάουν της League Two (4η κατηγορία Αγγλίας) και έμεινε εκτός Carabao Cup σε μια αναπάντεχη εξέλιξη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 22′ με τον Βέρναμ και έκαναν το 2-0 στο 30′ με τον Ουόρεν, σοκάροντας τους «κόκκινους διαβόλους». Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ αντέδρασε στο φινάλε, μειώνοντας αρχικά με τον Εμπεουμό στο 75’ και ισοφαρίζοντας στο 89’ με τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Ruben Amorim’s post-match reaction. — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2025

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι δύο ομάδες εκτέλεσαν 13 πέναλτι η καθεμία. Ο μοιραίος της βραδιάς αποδείχθηκε ο Εμπεουμό, καθώς ήταν εκείνος που αστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι, δίνοντας την ιστορική πρόκριση στην Γκρίμσμπι, η οποία θα συνεχίσει στην επόμενη φάση του τουρνουά.

#GTFC: ✅✅❌✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅#MUFC: ✅✅✅✅❌✅✅✅✅✅✅✅❌ League Two Grimsby knock Man Utd OUT of the @Carabao_Cup after an epic shootout 😱 Scenes at Blundell Park 🙌#CarabaoCup pic.twitter.com/SF2YCPhbP8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2025

Yπενθυμίζεται πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει ανεμικά και το πρωτάθλημα, καθώς μετά από δυο παιχνίδια μετρά μια ήττα και μια ισοπαλία.