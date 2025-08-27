Μινεσότα: Το FBI διενεργεί έρευνα για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών»

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε την Τετάρτη (27/8) τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών» μετά τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη, κατά τους οποίους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς», έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως «Ρόμπιν Γουέστμαν».