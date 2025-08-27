Μινεσότα: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης του μακελειού στο καθολικό σχολείο – Το βίντεο-σοκ στο YouTube και το «μανιφέστο» του

Η Μινεάπολη έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το αιματηρό περιστατικό σε καθολικό σχολείο, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια λειτουργίας γεμάτης με παιδιά, σκοτώνοντας δύο εξ αυτών και τραυματίζοντας, συνολικά, τουλάχιστον 17 άτομα.

O Guardian μεταδίδει πως ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ της Μινεσότα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η μητέρα του εργαζόταν στο καθολικό σχολείο Annunciation. Όπως προκύπτει από έγγραφα του δικαστηρίου στην κομητεία Ντακότα, ο Γουέστμαν είχε αιτηθεί να αλλάξει το όνομά του από «Ρόμπερτ» σε «Ρόμπιν», αίτημα που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Οι αρχές ερευνούν ένα πιθανό «μανιφέστο» του Γουέστμαν και ανατριχιαστικά βίντεο που συνδέονται με τον ίδιο, αναφέρει η New York Post.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γουέστμαν άνοιξε πυρ μέσα από τα βιτρό παράθυρα της Annunciation Catholic Church, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, «ο ένοπλος ήταν εξοπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι. Δεν ήταν γνωστός στις αρχές πριν από την επίθεση».

Ο Γουέστμαν πέθανε επί τόπου από αυτοπυροβολισμό.

Οι αρχές ερευνούν ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών που ανέβηκε στο YouTube λίγες ώρες πριν από το μακελειό, για να διαπιστώσουν αν συνδέεται με τον δράστη.


Στο υλικό αυτό φαίνεται ένα χέρι να γυρίζει αργά τις σελίδες ενός κόκκινου σημειωματάριου, τοποθετημένου πάνω σε αυτό που μοιάζει με σχεδιαγράμματα όπλων.

Οι σελίδες είναι γεμάτες με δυσνόητα χειρόγραφα, ενώ σε στιγμές ακούγεται βήχας και ένα παράξενο, νευρικό γέλιο, με καπνό να ανεβαίνει από το κάτω μέρος της εικόνας.

Άλλα βίντεο που ανήρτησε δείχνουν εμμονή με μαζικές δολοφονίες.

Σε ορισμένα όπλα που φαίνονται στα βίντεο -μεταξύ τους ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα- είχαν γραφτεί μηνύματα όπως «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο πιθανό «μανιφέστο» του Γουέστμαν, καθώς και στα ηλεκτρονικά του ίχνη, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση που στέρησε τη ζωή σε δύο παιδιά και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες.

