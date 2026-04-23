Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης – Αναφορές για τραυματίες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Δανία
Πηγή: Ekstra Bladet

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη Δανία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, από τη σύγκρουση έχουν προκληθεί τραυματισμοί σε αρκετούς επιβάτες.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε το περιστατικό.

«Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: Kenneth Meyer

«Υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν είναι εγκλωβισμένος… Μεγάλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί στο σημείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ekstra Bladet, η οποία επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και ελικόπτερο διάσωσης.

Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, ένα τμήμα του οδικού δικτύου πλησίον του σημείου παρέμεινε κλειστό λόγω του ατυχήματος.

Φωτογραφία: Kenneth Meyer

