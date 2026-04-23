Ελένη Ανουσάκη: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο» – Όσα είπε για την περιπέτεια της υγείας της

Για την περιπέτεια της υγείας της και το δύσκολο Πάσχα που πέρασε, μίλησε η σπουδαία ηθοποιός, Ελένη Ανουσάκη σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν».

Σημειώνεται ότι η Ελένη Ανουσάκη νοσηλεύτηκε για 7 ημέρες καθώς διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια.

«Ήταν ένα δύσκολο Πάσχα, πραγματικά δύσκολο και γεμάτο δοκιμασίες. Ήρθα αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας που δεν περίμενα, κάτι που με αιφνιδίασε εντελώς. Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια, μια κατάσταση που με τρόμαξε πολύ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά βαραίνουν περισσότερο» είπε η ηθοποιός.

Τι συνέβη όταν φτάσατε στο νοσοκομείο;

«Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια, συνδεδεμένη με μηχανήματα, ζώντας μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Έζησα ένα δράμα, μια κατάσταση που δεν εύχομαι σε κανέναν και έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και η ηλικία, γιατί -όπως και να το κάνεις- μεγαλώνουμε και το σώμα δίνει σημάδια. Δυο μέρες ήμουν έτσι, πολύ χάλια σε πολύ κακή κατάσταση».

Πώς εξελίχθηκε η νοσηλεία σας;

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που με έκανε να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο υπό συνεχή παρακολούθηση. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια και αυτό το πιστεύω βαθιά. Και είμαι καλά τώρα. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω- θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες για εξετάσεις, ώστε να παρακολουθώ στενά την υγεία μου».