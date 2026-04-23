Άγιος Δημήτριος: Τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν οι Αρχές – Τι εξετάζεται

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στον Άγιο Δημήτριο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, περίπου 25 ετών, στο Πάρκο Ασυρμάτου, με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά, με τις έρευνες των Αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Περίπου στις 21:15, ένας αλλοδαπός ενημέρωσε τις Αρχές, επισημαίνοντας πως υπήρχε ένας άνδρας αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του, στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και διαμένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «τυφλό» σημείο, αφού δεν υπάρχουν κάμερες περιμετρικά του χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι πριν από τη δολοφονία, προηγήθηκε κάποιος καβγάς. Πριν από μερικούς μήνες, σε ένα ψητοπωλείο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, υπήρξε αρχικά η πληροφορία ότι η δολοφονία ενδεχομένως να οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πως απομακρύνεται. Η αστυνομία εστιάζει τις έρευνές τις γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στον καβγά ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη ή τους δράστες.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, μίλησε για την φονική επίθεση: «Έχουμε μάθει ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Είναι ένα πάρκο που είναι προς ανάπλαση. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».