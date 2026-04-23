e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Καταβάλλονται αύριο 1,3 εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις – Όλες οι πληρωμές

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν έως αύριο, 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666.941 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • αύριο, 24 Απριλίου 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • έως αύριο, 24 Απριλίου 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

08:32 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ετήσιο επίδομα σε συνταξιούχους και ευάλωτους: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές –Τι θα ισχύσει για την ετήσια αύξηση

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί το διευρυμένο ετήσιο επίδομα στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ε...
07:24 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Νέα μέτρα: Πότε θα «τρέξει» η ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 72 δόσεις – Ποιες αλλαγές έρχονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τον Ιούνιο θα «τρέξει» η νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 μηνιαίες δόσεις, που έχουν καταστεί ληξιπρό...
16:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Όλα τα νέα μέτρα στήριξης: Ποιοι μπαίνουν για πρώτη φορά στις ενισχύσεις – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ενοικιαστές

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη γνωστοποίηση των ...
15:55 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Συνταξιούχοι: Στα 300 ευρώ η οικονομική ενίσχυση κάθε Νοέμβριο – Αναλυτικά τα νέα εισοδηματικά όρια

Η διεύρυνση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων είναι ένα από τ...
