Η πολιτική «αποκωδικοποίηση» των μέτρων: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με «όπλα» την καθημερινότητα και την οικονομία – Οι 5 «δεξαμενές» που στοχεύει η κυβέρνηση

Πρόοδος, σιγουριά, ισορροπία, προκοπή, συλλογική επιτυχία. Είναι οι πέντε λέξεις που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πεντάλεπτη ανακοίνωση για το νέο πακέτο μέτρων, γεγονός που «αποκωδικοποιείται» ως προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να επανακαθορίσει την ατζέντα, καλλιεργώντας εκ νέου προσδοκίες στους πολίτες σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δοκιμάζεται στην πολιτική και την επικοινωνιακή διαχείριση σοβαρών εξελίξεων σε εσωτερική και σε εσωκομματικά μέτωπα – με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το ζήτημα με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Το πρωθυπουργικό μήνυμα για 8 οικονομικά μέτρα, ύψους μισού δισ. ευρώ, τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ως «μέρισμα της προόδου που η Πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία» και ως «μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας», μεταδόθηκε την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής εξελισσόταν η διαδικασία άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ με βάση τις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό δεν θεωρείται τυχαίο από πολλούς. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει οι μεταπασχαλινές μετρήσεις, δείχνοντας προσώρας κάμψη για το κυβερνών κόμμα, το οποίο αναζητάει τρόπους να χτίσει ξανά ένα μομέντουμ.

Οι… δεξαμενές

Σε επίπεδο ρητορικής, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφατικά επιστρέφει στο δίπτυχο δημοσιονομική σύνεση – κοινωνική πολιτική, επαναφέροντας έστω έμμεσα την προϋπόθεση της σταθερότητας (πολιτικής και δημοσιονομικής), ενώ πέρα από τις λέξεις, οι στοχεύσεις του Μαξίμου αποκαλύπτουν επιπλέον 5 δεξαμενές στις οποίες απευθύνεται η δέσμη μέτρων: οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι, ενοικιαστές, αγρότες, πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η κυβερνητική έδρα προσπαθεί να διεισδύσει στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, ενώ αγωνιά να βελτιώσει την πληγωμένη εικόνα της στη μεσαία τάξη και παράλληλα έχει ανάγκη να συσπειρώσει στο μέγιστο ακόμη και τα θεωρούμενα συνεπή ακροατήριά της, όπως είναι οι συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές Μητσοτάκη για το «άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα, τη φροντίδα των ηλικιωμένων».

Σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στο πεδίο της καθημερινότητας και της οικονομίας – εκείνο που λειτουργεί ως βασικό κριτήριο ψήφου – τραβώντας διαχωριστική γραμμή από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Οι τελευταίοι ωστόσο άσκησαν σκληρή κριτική στις ανακοινώσεις: για «ημίμετρα» με στόχο ο Πρωθυπουργός «να βγει από το πολιτικό τέλμα» μίλησε το ΠΑΣΟΚ, «άλλη δημοσιονομική πολιτική» και «μια γενναία δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση» ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για «μέρισμα κοροϊδίας που προκλητικά παρουσιάζεται ως επιτυχία» έκανε λόγο το ΚΚΕ κλπ.

Πρωθυπουργικοί συνεργάτες χρέωναν στην αντιπολίτευση «αποτυχημένες πρακτικές» και «λογικές δώστα όλα» υποστηρίζοντας ότι μετά την εξάντληση του δημοσιονομικού χώρου από το πλεόνασμα του 2025 «δεν θα επιτρέψουμε περιπέτειες για τη χώρα».