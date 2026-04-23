ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα – Ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρά σήμερα η ΑΔΕΔΥ με στόχο «την απόσυρση των άρθρων 126-131 του νομοσχεδίου, άρθρα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και την ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των Επιθεωρητών, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η στάση εργασίας θα αρχίσει από τις 11 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου.

Στην ανακοίνωση η ΑΔΕΔΥ τονίζει επίσης πως: 

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας & Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, κηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 11:00πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου, για τους εργαζόμενους μέλη των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης “Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – …και λοιπές διατάξεις”, με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετατρέποντάς την σε έναν μηχανισμό αντίθετο με την αποστολή της, ακίνδυνο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα με διακοσμητικό στην ουσία ρόλο».

