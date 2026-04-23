Ορμούζ: Θρίλερ με την επίθεση του Ιράν στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» – Επιβεβαιώθηκε η κατάσχεση, βίντεο από το ρεσάλτο

Σε μια επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Την Τετάρτη, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον τριών πλοίων και προχώρησαν στην κατάσχεση δύο εξ αυτών, μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει την εκεχειρία, διατηρώντας ωστόσο τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Όπως έγινε γνωστό χθες από τα ιρανικά ΜΜΕ, οι IRGC στοχοποίησαν τα πλοία «MSC Francesca» (σημαία Παναμά) και «Epaminondas» (σημαία Λιβερίας), υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τους κανόνες της Τεχεράνης κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά.

Βίντεο από το ρεσάλτο

Μάλιστα, οι Φρουροί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του ρεσάλτο των δυνάμεών τους στο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas».

Iran’s IRGC Navy has released footage of its forces seizing a pair of container ships in the Strait of Hormuz this morning. pic.twitter.com/hAbmTTe8DR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Η επιβεβαίωση της κατάσχεσης

Η διαχειρίστρια εταιρεία του «Epaminondas», Technomar Shipping Inc., ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Πρόσθεσε ότι το πλοίο «προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά επανδρωμένο κανονιοφόρο σκάφος» κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από τα Στενά.

Σε νέα ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε την κατάληψη του πλοίου από τις ιρανικές δυνάμεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».

Η θέση της Αθήνας

Χθες Τετάρτη, μιλώντας στο CNN και την εκπομπή «Connect the World», ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαίωσε την επίθεση, αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε οριστικοποιηθεί η είδηση της κατάσχεσης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς», είπε.

Περιέγραψε την κατάσταση ως «αρκετά ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να αποφύγουν τη διέλευση από τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.

«Ήταν ένα πλοίο με σημαία της Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ακόμη ο Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Έχουμε στείλει γενική ειδοποίηση σε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση από το στενό».

Νωρίτερα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε αναφέρει ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» δεν έχει τεθεί υπό κράτηση, με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.