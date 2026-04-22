Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

epaminondas
Πηγή: Marine Traffic

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ νωρίς την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι το υπό σημαία Λιβερίας «Epaminondas» δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν.

LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την εταιρεία Technomar, το πλοίο «προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά επανδρωμένο κανονιοφόρο σκάφος» κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το στενό.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί», ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ωστόσο, οι προκαταρκτικές επιθεωρήσεις έδειξαν ότι η γέφυρα του πλοίου έχει υποστεί ζημιές.

«Η Technomar παραμένει σε στενή επαφή με το πλήρωμα και τις αρμόδιες αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους σχετικούς φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλειά τους και να διερευνήσουμε το περιστατικό», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Πηγή: Associated Press

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
21:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Πεντάγωνο: Έως και έξι μήνες για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ – Αποκάλυψη της Washington Post

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου προς Αμερικανούς νομοθέτες, την οποία αποκαλύπτει...
20:47 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Παράταση στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο – «Μύθος» τα κέρδη 14 δισ. της Τεχεράνης

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την παράταση της ελάφρυνσης των κυρώσ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης