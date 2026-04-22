Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ νωρίς την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι το υπό σημαία Λιβερίας «Epaminondas» δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία Technomar, το πλοίο «προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά επανδρωμένο κανονιοφόρο σκάφος» κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το στενό.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί», ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ωστόσο, οι προκαταρκτικές επιθεωρήσεις έδειξαν ότι η γέφυρα του πλοίου έχει υποστεί ζημιές.

«Η Technomar παραμένει σε στενή επαφή με το πλήρωμα και τις αρμόδιες αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους σχετικούς φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλειά τους και να διερευνήσουμε το περιστατικό», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Πηγή: Associated Press